Jalisco continúa reactivación turística tras jornada violenta

Jalisco continúa con reactivación del turismo y comercio tras hechos violentos desde el 22 de febrero.

Se han restablecido los principales destinos turísticos y conectividad aérea con Jalisco, al mismo tiempo que la operación de destinos y agenda de eventos muestra avances positivos , luego de los actos violentos ocurridos en distintos sitios del país, informó la Secretaría de Turismo del estado (Secturjal).

Mediante un comunicado, la Secturjal detalló que las aerolíneas que operan en el estado restauraron sus itinerarios tanto en rutas nacionales como internacionales, por lo que los Aeropuertos Internacionales realizan sus actividades operarias habituales, alcanzando el 24 de febrero las 192 operaciones en el aeródromo de Puerto Vallarta y 224 en el correspondiente a Guadalajara.

El Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos levantó, desde el martes 24 de febrero, la recomendación de resguardo para ciudadanos estadounidenses emitida por los actos violentos suscitados, y regresó al nivel ordinario dentro de la Alerta de Viaje (Travel Advisory), en el cual el estado de Jalisco se encuentra en Nivel 3, “Reconsidere su viaje al destino debido a los graves riesgos para la seguridad”.

El turismo marítimo en Puerto Vallarta, señaló la Secturjal, retomó su programación regular, reportando hasta el martes 17 embarcaciones de carácter recreativo que movilizaron a 722 pasajeros en recorridos por Bahía de Banderas.

Derivado de trabajo coordinado entre dependencias del Gobierno de Jalisco, en las primeras horas del 24 de febrero fueron reabiertas a circulación los puntos carreteros bloqueados, con lo que quedó recuperada la movilidad segura de usuarios.

La dependencia turística resaltó que el partido de futbol Copa de Leyendas, en el que se enfrentarán Real Madrid y Barcelona en el estadio Akron de Zapopan, aún se mantiene programado para la próxima semana , lo que perfila a Jalisco como sede relevante de la Copa del Mundo 2026.

Agregó la invitación a la población y visitantes a mantenerse informados, mediante canales oficiales, sobre las condiciones operativas de los principales destinos turísticos del estado.

cehr