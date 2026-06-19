Delegación viaja a Brasil próxima semana

Pemex y Petrobras firmarán acuerdo para explorar aguas profundas en Brasil

La alianza entre las petroleras busca impulsar proyectos conjuntos y establecer un mecanismo legal de colaboración entre ambos países

Pemex y Petrobras concretarán un acuerdo de cooperación para explorar aguas profundas y ampliar su colaboración energética.
Pemex y Petrobras concretarán un acuerdo de cooperación para explorar aguas profundas y ampliar su colaboración energética. Foto: Reuters / Especial
Por:
Yulia Bonilla

La próxima semana, un equipo de Petróleos Mexicanos (Pemex) viajará a Brasil para firmar y concretar un acuerdo con Petroleo Brasileiro (Petrobras), el corporativo extranjero con el que formalizará una alianza para la exploración en aguas profundas y cooperación bilateral.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el próximo lunes viajará Juan Carlos Carpio Fragoso, quien fue nombrado el mes pasado como director de Pemex, así como un equipo de la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González.

Un equipo de Pemex y la Secretaría de Energía viajará a Brasil para formalizar el convenio con Petrobras.
Un equipo de Pemex y la Secretaría de Energía viajará a Brasil para formalizar el convenio con Petrobras. ı Foto: Especial.

“La próxima semana va un equipo de Pemex y de la Secretaría de Energía a Brasil, ya para firmar el acuerdo, el convenio, el mecanismo legal para poder tener una colaboración muy estrecha entre Petrobras y Pemex… De ahí viene un trabajo muy importante”, dijo.

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La mandataria federal descartó que vaya a acudir presencialmente a la firma, debido a que debe permanecer en el país para atender diversos asuntos pendientes.

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo el anuncio durante la Conferencia del Pueblo.
La presidenta Claudia Sheinbaum hizo el anuncio durante la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de pantalla

No obstante, la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, evaluará si es necesario que la mandataria federal también signe el acuerdo entre las petroleras, con el cual ratificó su respaldo y recordó que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también ha dado su aval para este trabajo conjunto.

“El lunes se va el equipo. Creo que va también el director de Pemex y un equipo de la Secretaría de Energía para poder ya hacer el detalle y hacer una primera firma. Habrá que preguntarle a la consejera jurídica o si es necesaria la firma de los presidentes. No lo creo, yo creo que con los directores de Pemex y de Petrobras y obviamente pues está de acuerdo el presidente Lula y su servidora”, dijo.

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