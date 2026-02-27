Banxico aumenta pronóstico de crecimiento para 2026, lo sitúa en 1.6%

El Banco de México (Banxico) estimó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2026 será de 1.6 por ciento, un aumento de 0.5 puntos porcentuales respecto a la expectativa de 1.1 por ciento que realizó en noviembre. El rango para el año en curso lo ubicó entre 1.0 y 2.2 por ciento; mientras que para 2027, mantuvo su proyección con un avance de 2.0 por ciento en un intervalo de 1.2 a 2.8 por ciento, de acuerdo con el reporte trimestral de octubre-diciembre 2025.

“Después del bajo dinamismo de 2025, hacia adelante continuamos previendo una cierta aceleración del ritmo de crecimiento de la actividad económica. Si bien éste continuaría siendo moderado y se prevé que prevalezcan condiciones de holgura”, indicó Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banxico.

El Dato: Se espera que la inflación subyacente alcance el 3.0% durante el segundo trimestre de 2027, tres trimestres después de lo previsto.

La Junta de Gobierno pronosticó que el consumo privado aumentará gradualmente; sin embargo, la inversión será débil “al menos hasta la segunda mitad de 2026” por la incertidumbre que ocasiona la relación comercial con el país vecino del norte, también por la próxima revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos, y Canadá (T-MEC).

TE RECOMENDAMOS: Datos del Inegi Se pierden 705 mil 427 empleos durante enero

Señaló que a pesar de la incertidumbre, las exportaciones seguirán creciendo moderadamente “en congruencia” con el comportamiento y evolución de la producción industrial de Estados Unidos.

Si Estados Unidos implementa más políticas comerciales, en el marco de la próxima revisión del T-MEC, que afecten la demanda externa, el consumo y la inversión en el país, será uno de los principales riesgos a la baja para el crecimiento del PIB, añadió el Banxico.

Asimismo, destacó que otro riesgo para un bajo desempeño del PIB podría ser si los conflictos geopolíticos en diversas partes del mundo repercuten en la economía global o en los flujos de comercio o bien, si la economía estadounidense crece por debajo de lo esperado como “consecuencia de factores cíclicos” o incluso por las políticas que implemente el Gobierno.

“Que la reconfiguración de cadenas de proveeduría nacionales ante los mayores aranceles a ciertas importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales afecte la actividad económica de algunos sectores”, dijo.

Inflación. Sobre las previsiones de la inflación, el Banxico sostuvo que “se mantienen vigentes los pronósticos para la inflación general y subyacentes” que se dieron a conocer en el anuncio de política monetaria del 5 de febrero.

El banco central destacó que el INPC llegará a la meta de 3.0 por ciento se dará en el segundo trimestre de 2027 y no en el tercer trimestre de 2026 como lo había proyectado en informes anteriores.

“En comparación con el Informe anterior, el pronóstico para la inflación general contempla que ésta aumente en el primer trimestre de 2026, para luego comenzar a descender a partir del segundo trimestre. En el horizonte de pronóstico, los niveles de la inflación general se ajustan al alza entre el primer trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027”.

Respecto a la inflación subyacente, la Junta previó que se tenga un “aumento moderado” en el primer trimestre de 2026 para bajar entre abril, mayo y junio; mientras que en el horizonte de pronóstico.

“La trayectoria de la inflación subyacente se ajusta al alza hasta el primer trimestre de 2027. Este ajuste considera el impacto de las modificaciones fiscales implementadas sobre los precios de las mercancías. También incorpora una reducción más gradual en las variaciones de los precios de los servicios respecto de lo previsto, ante la mayor persistencia que han venido registrando”.

“México enfrenta entorno complejo en estabilidad”

› Por Berenice Luna

México enfrentará un entorno global complejo desde una posición de estabilidad, credibilidad fiscal y transformación estructural, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora.

Frente a Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el secretario de Hacienda afirmó que para lograrlo, la siguiente fase combinará disciplina macroeconómica con inversión estratégica, innovación tecnológica y mayor integración regional.

No obstante, Cormann señaló que existen cuatro prioridades para que México preserve su estabilidad macroeconómica y reactive su crecimiento, en un marco en el que el entorno global es incierto.

Al presentar el Estudio Económico de México 2026, el secretario general de la OCDE, señaló que la primera prioridad es mantener la sostenibilidad fiscal, ya que si bien, el organismo internacional reconoce que hay un historial prudente de las finanzas públicas y respalda la meta de reducir el déficit a 3.0 por ciento como proporción del PIB para 2027.

Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda ı Foto: Cuartoscuro

Para ello, explicó, es clave presentar un plan fiscal de mediano plazo más detallado, mejorar la eficiencia del gasto y fortalecer la recaudación. En segundo lugar, la OCDE planteó que es importante impulsar la productividad, cuyo crecimiento ha sido prácticamente nulo en las últimas dos décadas. Para revertirlo propone acelerar la digitalización, fomentar mayor competencia en telecomunicaciones, ampliar la cobertura 5G y consolidar un gobierno digital más eficiente e interoperable.

Cormann refirió además que la tercera prioridad es reducir la informalidad laboral, que afecta a más de la mitad de los trabajadores. El organismo sugiere atacar el rezago educativo, fortalecer la formación técnica y dual, y ampliar los servicios de cuidado infantil para facilitar la incorporación de más mujeres al empleo formal.

Y finalmente, llamó a acelerar la transición verde, con la finalidad de cumplir la meta de cero emisiones en 2050, para lo cual, explicó, México deberá impulsar la inversión en energías renovables.