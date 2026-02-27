Se pierden 705 mil 427 empleos durante enero

En la imagen ilustrativa, una mujer trabaja en una máquina de coser

En enero, la Población Ocupada fue de 59 millones 673 mil 614 trabajadores, lo que significó una reducción de 705 mil 427 empleos en comparación con diciembre de 2025, ya que en el último mes del año pasado hubo 60 millones 379 mil 041 personas; en caso contrario, la desocupación aumentó al pasar de un millón 477 mil 692 a un millón 657 mil 953, es decir, un incremento de 180 mil 261 personas, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por su parte, la población que se ocupó en la informalidad laboral bajó a 32.7 millones de personas, luego de que en el doceavo mes de 2025 fuera de 33 millones; no obstante, la tasa de informalidad laboral sí aumentó, al pasar de 54.6 por ciento a 54.9 por ciento de la PO.

2.7% es la tasa de desocupación en enero, igual a mismo mes de 2025

De forma desagregada, la población ocupada en el sector informal también se redujo en el mes de referencia en comparación con diciembre de 2025, al pasar de 17.6 millones a 17.5 millones de personas, pero de igual forma la tasa de ocupación se incrementó de 26.1 por ciento a 29.3 por ciento, es decir, 3.2 puntos porcentuales más.

El deterioro del mercado laboral en el arranque del año es reflejo de que el país continúa en un “ciclo de baja eficiencia” en tanto el paso a la informalidad no sea contenido, y en ese sentido, la economía mexicana necesitará inversiones de capital más costosas para que se genere valor, “lo que ocasiona una desaceleración en el crecimiento debido a que el empleo formal es más productivo y genera una mayor contribución per cápita al Producto Interno Bruto (PIB)”, señaló Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Para la analista, la situación del mercado laboral es un reto “mayúsculo” porque no sólo se afecta el bienestar de las personas trabajadoras al tener empleos en actividades que tienen remuneraciones bajas, sino que también el Estado pierde la base recaudatoria y se compromete el crecimiento económico de largo plazo.