SENER y CNE presentan el Sistema de Registro, Administración y Control a Permisionarios.

En el marco de la presentación del Sistema de Registro, Administración y Control a Permisionarios (SIRACP), una herramienta tecnológica desarrollada por la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Energía (CNE), el subsecretario de Hidrocarburos de la SENER, Juan José Vidal Amaro, destacó que representa la consolidación de una visión de Estado para un sector energético más seguro y transparente, y un avance fundamental hacia la certeza jurídica.

Su objetivo central es garantizar que cada unidad que circula en las vías de comunicación del país sea plenamente visible y, sobre todo, trazable, bajo lineamientos técnicos estrictos que eliminan cualquier ambigüedad normativa, fortalecen la supervisión y el combate frontal al desvío de combustible, al garantizar que el producto llegue exactamente a donde el permiso le autoriza.

El SIRACP surge como respuesta operativa a las disposiciones publicadas el 23 de septiembre del año pasado, mediante las cuales se establecieron nuevas reglas para el transporte de petrolíferos, Gas LP y petroquímicos, agregó, en el evento de presentación realizado en el Auditorio de la SENER, ante representantes del sector empresarial y autoridades del ámbito energético.

Vidal Amaro explicó que la estrategia se estructura en tres ejes fundamentales: primero, la visibilidad total a través del balizado obligatorio con código QR, que deja de ser un elemento opcional para convertirse en un sello de legalidad verificable en tiempo real por autoridades y ciudadanía.

Segundo, la trazabilidad tecnológica mediante sistemas de GPS interoperables que reportan la ubicación de las unidades cada 30 segundos mientras están en movimiento, con capacidad de almacenamiento local de hasta 72 horas ante fallas de conectividad. Cada movimiento, desde el inicio de la ruta hasta su llegada al destino final, queda registrado digitalmente, brindando la seguridad de que cada litro llegue a su destino de forma legal y segura.

Y tercero, dará la certeza operativa para que la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente; y la Secretaría de Energía, actúen de manera coordinada y con información digital en tiempo real sobre el estado de las unidades.

Enfatizó que los beneficios del SIRACP se traducen, ante todo, en respaldo para el permisionario cumplido y tranquilidad para las familias mexicanas, ya que significa contar con un entorno de certeza jurídica y procesos digitales más ágiles. Es una herramienta donde la transparencia y el orden se convierten en la mayor ventaja competitiva de quienes operan con integridad y honestidad, afirmó.

Por su parte, el director general de la Comisión Nacional de Energía, Juan Carlos Solís Ávila, dijo que el SIRACP es un esfuerzo institucional que fortalece la supervisión, la trazabilidad y la seguridad del sector energético, así como la legalidad y la transparencia en el transporte y distribución de petrolíferos al establecer que cada permiso activo cuente con un código QR único e intransferible, emitido exclusivamente por la autoridad.

Esta medida permite que cualquier ciudadano pueda verificar en tiempo real la existencia legal de una unidad y las autoridades autorizadas pueden acceder a información detallada para la supervisión del permiso. De esta manera, se protege el patrimonio empresarial, se reducen riesgos en carretera y se robustecen los mecanismos internos de supervisión, finalizó.

En el evento, durante el que se brindó una capacitación a las y los asistentes sobre el balizado, el QR y sus fases de implementación, participaron por parte de la CNE, la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, María Guadalupe Hernández Rodríguez; el titular de la Unidad de Hidrocarburos, Gilberto Lepe Saenz; el titular de la Unidad de Verificación, Darío Hinojosa Ugarte; así como el director general de Tecnologías y Comunicaciones de la SENER, Salvador Pineda Hernández.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR