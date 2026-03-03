Canacintra pide incentivos fiscales para seguir generando empleos y exportaciones

El sector industrial pidió incentivos fiscales al Gobierno de México para seguir generando una plantilla productiva que esté en sintonía con las necesidades geopolíticas; además de impulsar la productividad para que las exportaciones continúen fluyendo hacia Estados Unidos.

“Nosotros somos los que mayor exportamos hacia Estados Unidos y necesitamos, por supuesto, seguir siendo incentivados, necesitamos incentivos fiscales, necesitamos sentarnos, ¿cuáles? sentémonos a revisar de qué manera puede apoyarnos la autoridad y de qué manera podemos impulsar realmente a la industria”, destacó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega, luego de su elección como representante del sector.

Añadió que, la industria también necesita apoyo en innovación y desarrollo tecnológico, pero reiteró que los industriales enfrentan diversos retos, y el más importante es lograr que haya crecimiento económico y estabilidad en cada una de las empresas que conforman la Cámara.

“Lo que necesitamos es mucho apoyo en temas de innovación, necesitamos desarrollo tecnológico, pero también necesitamos incentivos fiscales para seguir generando una planta productiva acorde a las necesidades geopolíticas que se dan”, mencionó.

Si bien, el sector industrial contribuye con el 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la presidenta destacó que para la Canacintra es importante “seguir manteniendo la plantilla productiva” y en ese sentido, en este periodo que inicia hoy al frente de la organización buscará que haya incentivos fiscales.

Sobre la reducción a 40 horas de la jornada laboral, añadió que es vital que las personas trabajadoras tengan una mejor calidad de vida, pero hay un problema respecto a la productividad porque se está afectando la competitividad.

“También creo que en ese sentido buscaremos siempre de qué manera podemos apoyar a la industria, pues apóyennos, incentivándonos y que sigamos generando el mayor número de empleos”, puntualizó.

MSL