Estima Santander 36 mmdp en nuevos créditos para Pymes en 2026

En apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), así como a las personas físicas con actividad empresarial (PFAEs), Banco Santander México estima sumar 36 mil millones de pesos de crédito adicional para este sector en el 2026, mediante renovada oferta de crédito, así como paquetes desde cero comisiones y costos para favorecer la bancarización.

En un comunicado, la institución bancaria detalló que si bien ha tenido un 40 por ciento de crecimiento superior al mercado en cuanto a financiamiento de Pymes, en el transcurso de este año espera liberar 36 mmdp en nuevos créditos, sumando 16 mil nuevos créditos y 40 mil nuevos clientes.

5ece34323e4ad.jpeg ı Foto: larazondemexico

Las nuevas ofertas para alcanzar el objetivo de créditos brindan, entre otras, paquetes que eliminan comisiones y costos fijos a Pymes y PFAEs, que incentiva el acceso a la bancarización; asimismo, paquetes que descartan trámites y costos innecesarios, al utilizar un modelo 100 por ciento digital que permite una completa administración desde una aplicación, incluso sin token físico, que incrementa la eficiencia operativa y la gestión diaria del negocio.

También hay opciones personalizables de crecimiento, que son adaptables en razón a la escalada de desarrollo de cada emprendimiento, dirigido desde restaurantes hasta escuelas, por brindar algún ejemplo.

Marcos Abal, director ejecutivo de Pymes en Santander México, refirió que este 2026 se cojugan factores de reto tanto para pequeñas y medianas empresas, como para emprendedores, pero al mismo tiempo hay oportunidades sin precedentes que deben ser aprovechadas, debido a la importancia que representa el sector para la economía y el empleo.

“Por eso, para Santander este es el año de las Pymes y los PFAEs, y estamos lanzando una oferta igualmente sin precedenetes para que accedan a servicios bancarios sin comisiones o costos fijos, y con beneficios digitales y crecientes en función de sus operaciones”, especificó.

En adhesión a estos planes de financiamiento, Santander ha efectuado acompañamientos en capacitación integral para emprendendores en trabajo conjunto con universidades, ofreciendo asesoría para cada giro y nivel de desarrollo de las empresas, y acercando un equipo capacitado en todo el país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL