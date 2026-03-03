Mercado Pago y Visa buscan más uso de los pagos digitales en México

A cuatro meses de que inicie el Mundial de Futbol 2026, Mercado Pago y Visa contemplan que el evento deportivo impulse el gasto, el turismo y la transaccionalidad en México a través de pagos sin efectivo; sin embargo, reconocieron que aún se debe cerrar una brecha en la adopción de pagos digitales o sin contacto ya que, en el país, se tiene una penetración de 25 por ciento en comparación con Latinoamérica que es del 70 por ciento.

“¿Dónde estamos en México hoy? ¿Qué creemos que podría significar esto luego de albergar la Copa Mundial de la FIFA 2026? Pues realmente estamos en un punto de inflexión. En México hace 2 años se tenía una penetración en los pagos sin contacto del 2.0 por ciento. Hoy estamos por encima del 25 por ciento. En Latinoamérica tenemos una penetración del 70 por ciento. Estamos avanzando, hay oportunidad”, destacó Claudia García, directora senior de desarrollo de negocio de Visa México.

Mundial 2026, catalizador para pagos electrónicos en México ı Foto: Especial

En ese sentido, Ramiro Hernández, director de usuarios de Mercado Pago México, destacó que del universo total de tarjetas de crédito que han otorgado y que son respaldadas por Visa, el 30 por ciento han sido para personas usuarias que “nunca antes habían tenido una tarjeta”, y acotó que es una contribución a la inclusión financiera que se realiza en el país.

Añadió que, sólo en los últimos tres meses de 2024, Mercado Pago ha colocado 2.8 millones de tarjetas en la región y que incluye a México, Argentina y Brasil, “seguimos haciéndolo de forma acelerada”. El directivo afirmó que para México tienen un “plan muy agresivo” y que han logrado otorgar más tarjetas a usuarios más jóvenes.

“Estamos logrando darle crédito a personas que quizás antes no accedían porque no tenían ese historial o porque nadie estaba dispuesto a ofrecerles un crédito, vemos que un 50 por ciento de esas tienen entre 18 y 35 años, así que estamos no solamente ayudando en inclusión financiera y bancarización, sino accediendo a un público más joven que se digitaliza y que nos ayuda a impulsar lo que es la digitalización de los pagos en México”, agregó Ramiro Hernández.

Para impulsar la adopción de pagos digitales y contribuir en el impacto económico que dejará el mundial ambas compañías anunciaron una promoción que permitirá a los usuarios de tarjeta de crédito ganar boletos para partidos del Mundial de Futbol y que consistirá en realizar una compra mínima de 200 pesos, cada transacción generará una “raspadita” digital dentro de la aplicación para dispositivos móviles de Mercado Pago. Estará vigente del 2 de marzo al 5 de abril de 2026.

