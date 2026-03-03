Remesas inician año con caídas; retroceden 1.4%

En el primer mes del año, los ingresos por remesas enviadas por los connacionales alcanzaron los 4 mil 594 millones de dólares, lo que significó una disminución de 1.4 por ciento respecto a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, con lo que se reflejó una debilidad del mercado laboral en Estados Unidos.

Cifras del Banco de México (Banxico) muestran que este retroceso se explicó, en primera instancia, por una disminución de 5.2 por ciento en el número de envíos, así como de un crecimiento de 3.9 por ciento en el monto de la remesa promedio.

De acuerdo con un análisis de Banco Base, los resultados dados a conocer reflejan una persistencia de la debilidad del mercado laboral de Estados Unidos, lo que ha limitado el crecimiento de las remesas.

Al respecto, señaló que pese a que en enero se crearon 130 mil posiciones laborales, lo que significo que superó las expectativas del mercado, se observa un deterioro significativo de la serie histórica tras una revisión.

Dijo que para 2025, la creación de empleo se revisó a la baja de 584 mil a 181 mil empleos, siendo la menor creación desde 2020. Excluyendo años en los que Estados Unidos ha atravesado una recesión (2008, 2009 y 2020), fue el menor número de posiciones laborales creadas desde 2003.

Destacó además que en el primer mes del año, el número de desempleados de origen mexicano subió de 943 mil a 1 millón 97 mil, de acuerdo con la encuesta de los hogares. Cabe destacar que, desde que existen los datos por nacionalidad en 2003, el número de desempleados mexicanos siempre sube en enero. No obstante, el dato de enero del 2026 es el mayor para un mismo mes desde 2021.

En un sentido similar, otro factor que también destacó, de acuerdo con la analista, es que las remesas se vieron afectadas ante un temor de la población indocumentada de ser deportada de Estados Unidos, debido a la política de detenciones y deportaciones de la administración del presidente, Donald Trump.

“Esto hace que las personas indocumentadas eviten salir a trabajar o realizar otras actividades. Al cierre de enero, el número de personas bajo detención por el Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE) mostró un crecimiento de 80.35 por ciento respecto al mismo mes del 2025”, explicó.

En otro análisis, Grupo Financiero Monex sostuvo que con las cifras de enero, el comportamiento de las remesas confirma un inicio de año con señales mixtas, ya que si bien, en términos anuales los ingresos registraron una caída de 1.4 por ciento, se extiende la trayectoria descendente observada en los últimos meses.

En su comparación mensual, se observó un repunte del 2.2 por ciento —cifras desestacionalizadas— revirtiendo parcialmente la debilidad registrada del cierre de 2025. “No obstante, el acumulado de los últimos 12 meses continúa mostrando una tendencia de moderación, reflejada principalmente en un menor número de operaciones, lo que sugiere que la dinámica de los flujos aún enfrenta presiones”.

Monex dijo que la evolución de las remesas seguirá condicionada a factores externos, principalmente, por el desempeño del mercado laboral estadounidense.