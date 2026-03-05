Confianza de inversionistas en México se mantiene fuerte: Chico Pardo

El presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex, Fernando Chico Pardo, aseguró que México mantiene el liderazgo y que los inversionistas confían en el país, incluso, tras los recientes hechos de violencia por la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

“La gente quiere confiar en México, quiere invertir en México y es gracias al liderazgo que tenemos”, señaló durante la 34 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex.

En este sentido, recordó que tras el reciente anuncio de inversión por parte de empresarios para adquirir 24 por ciento de la participación de Banamex, la confianza en el país se demostró en el momento en el que se debía realizar la firma de los acuerdos el mismo día en que se dio el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” y que desató una ola de violencia en 24 estados del país.

Chico Pardo aseguró que pese a estos acontecimientos ningún inversionista dudó en continuar con el proceso, por el contrario, mantuvieron su compromiso. “Todos los inversionistas siguieron adelante con la firma y la suscripción de sus acciones. Esto habla maravillas de México”, afirmó.

Inversionistas confían en el país ı Foto: larazondemexico

El empresario detalló que los acuerdos celebrados con diversos participantes, tienen adquisiciones limitadas a un máximo de 4.9 por ciento por inversionista. En esta etapa, explicó, únicamente está pendiente la autorización del regulador antimonopolio en México, la cual se prevé se otorgue en el corto plazo.

Añadió que están “muy orgullosos de que estos socios respaldan a México y crean en sus perspectivas, además de la confianza que muestran en la institución”.

Asimismo, reiteró su compromiso “total y de largo plazo” tras concretar la compra del 25 por ciento de las acciones de Banamex, operación que lo convirtió en el mayor accionista privado y accionista de referencia ante las autoridades regulatorias, así como en presidente del Consejo de Administración, cuya transacción se formalizó el 15 de diciembre de 2025.

Finalmente, señaló que esta nueva etapa para Banamex estará marcada por un fortalecimiento de su papel como pilar de desarrollo en el país, a través del impacto positivo en sus colaboradores.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT