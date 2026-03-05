No habrá más concesiones mineras, sólo para LitioMx

EL ESTADO MEXICANO no otorgará más concesiones mineras, a menos que se trate de nuevos puntos para la extracción de litio y sólo serán otorgadas al organismo estatal LitioMx, indicó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina.

Ahondó en que el objetivo en temas de minería, en algunos casos, será ampliar los sitios para que se mantenga la producción de minerales, pero sin aumentar la extracción y destacó que, en todos los lugares donde se realice esta actividad se debe contar con un estudio de Impacto Ambiental “en acuerdo con los habitantes de la zona, pero no nuevas concesiones”.

La mandataria mexicana destacó que en el caso del litio, el Gobierno federal analiza diversas áreas en donde se puede localizar este metal que es necesario para la fabricación de baterías o que se utiliza en la industria de los semiconductores, pero la explotación de los yacimientos de este recurso sólo le corresponde al Estado como lo dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); es decir, sólo LitioMx tendrá concesiones.

“A menos que haya un lugar de litio que encontremos —están en este momento revisando varias áreas— que ya sería explotación del Estado mexicano, como está en la Constitución. Ahí sí habría una concesión a LitioMx, por ejemplo”, agregó.

En febrero, la Secretaría de Economía (SE), a través de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, informó que se recuperaron mil 126 concesiones mineras concentradas en 889 mil 512 hectáreas, espacio territorial similar al estado de Querétaro, las cancelaciones fueron por falta de derechos de pago, así como omisiones en informes estadísticos.

“Dentro de estas concesiones, se han recuperado casi 250 mil hectáreas en Áreas Naturales Protegidas. Como ustedes también saben, es política de la 4T cuidar que en nuestras Áreas Naturales Protegidas no existan concesiones mineras, y se ha estado haciendo el trabajo”, indicó Fernando Aboitiz.