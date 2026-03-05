Ven caída de 5.1% a PIB de países en desarrollo

La desaceleración de la economía global, las tensiones geopolíticas y la adopción de medidas unilaterales como los aranceles podrían ocasionar el colapso del sistema multilateral de comercio y una caída de 5.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de los países en desarrollo hacia 2030, advirtió la International Chamber of Commerce (ICC) México.

“Debemos tener claro lo que está en juego. Un estudio elaborado por Oxford Economics estima que, si el sistema multilateral de comercio colapsa, los países en desarrollo podrían enfrentar una caída de hasta el 5.1 por ciento del PIB hacia el 2030. Estamos hablando de crecimiento económico, inversión, y de empleos”.

El Dato: El ICC global representa institucionalmente a más de 45 millones de empresas en más de 170 países y es conocida como la Organización Mundial de las Empresas.

Claus Von Wobeser, presidente nacional del ICC México, destacó que el sistema multilateral de comercio durante muchos años ha sido “uno de los principales motores del crecimiento, prosperidad y estabilidad económica en el mundo y hoy enfrenta presiones sin precedentes” causados por el aumento de las tensiones geopolíticas.

“Un ejemplo reciente de estas tensiones es la decisión de Estados Unidos de imponer un arancel global del 15 por ciento a todas las importaciones durante un periodo de 150 días, que entró en vigor el pasado 24 de febrero”, agregó el presidente.

Estas distorsiones del comercio podrían afectar precios, escasez de productos básicos, menor inversión y menores oportunidades de desarrollo, particularmente en países de menos ingresos, “El sistema de comercio basado en la Organización Mundial del Comercio (OMC) está paralizado y erosionado y si se rompe podría afectar seriamente las exportaciones del crecimiento de las economías de desarrollo”, agregó Ricardo Ramírez, vicepresidente de la Comisión Global de Comercio y Políticas de Inversión, ICC.

Además, agregó que las economías medianas y pequeñas (Pymes) como la mexicana serían las más perjudicadas ante “medidas unilaterales, más fragmentación y menos confianza en las reglas del juego comercial”, ya que, el pacto también subraya que la mayoría de las empresas son Pymes.

En este sentido es necesario que tanto empresas, organismos internacionales y gobiernos trabajen conjuntamente para que se revitalice el comercio global y que continúe impactando positivamente en el desarrollo económico, la estabilidad y la prosperidad compartida.

Ante esto, el organismo presentó un plan concreto para impulsar la reforma de la OMC, cuya propuesta plantea iniciar negociaciones entre gobiernos, y de manera paralela, aplicar soluciones inmediatas que reduzcan fricciones comerciales y faciliten la operación de empresas, mediante las funciones claves de la OMC.

“Esta iniciativa propone avanzar hacia una forma estructurada del sistema multilateral que permita fortalecer las funciones esenciales de la Organización Mundial de Comercio, en particular las tres funciones claves: la resolución efectiva de disputas, la capacidad de negociación entre los países y el espacio de regulación multilateral” explicó Von Wobeser.

Finalmente, esta iniciativa permitirá que empresas de distintos países, incluido México, implementen de manera inmediata cambios que no requieren aprobación gubernamental, agilizando instrumentos y prácticas que fortalezcan el comercio y mejoren su capacidad de respuesta ante eventuales crisis globales y “continúe siendo una plataforma de prosperidad global”.