México y EU inician revisión anticipada del T-MEC... Canadá aún no está incluido

Tras el anuncio de que en 11 días iniciará la primera ronda bilateral de conversaciones rumbo a la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), analistas destacaron que la muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, fue “una muy buena señal” para el gobierno estadounidense y contribuyó a que se avanzara en el proceso para la renegociación del acuerdo, pero también para reducir las tensiones, la incertidumbre y redefinir reglas.

“El hecho de que el Gobierno de México haya dado resultados, que a todas luces son muy exitosos, en el combate a las drogas y garantizar la seguridad es una muy buena señal que da al gobierno de Estados Unidos y creo que eso de alguna manera contribuye a avanzar en el proceso de renegociación de este tratado”, indicó Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en entrevista con La Razón.

El Dato: la secretaría de economía refirió que los secretarios instruyeron a los negociadores sobre medidas que garanticen que los beneficios del acuerdo sean equitativos.

El Mundial de Futbol 2026 también pudo ser un factor para acelerar esta próxima reunión, ya que tras el evento deportivo habrá un aumento de inversiones en la región y se buscaría que se tenga “más claro las reglas del juego”, añadió.

No obstante, destacó que si Canadá no fue invitado a esta primera ronda, “es una señal de que este tratado va a ser bilateral, no trilateral”, situación que es coherente con la estrategia del presidente Donald Trump “de negociar cada uno, por separado, considerando las asimetrías de poder, y me queda claro que, en ese sentido, va a estar negociando de forma muy distinta con México y con Canadá”.

9.8% crecieron las exportaciones hacia EU en enero a tasa anual

Ayer, la Secretaría de Economía (SE) y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), informaron que iniciarán, a partir del 16 de marzo, la primera ronda bilateral de conversaciones rumbo a la próxima revisión del T-MEC, y en dicha reunión se hablará sobre las reglas de origen, la seguridad de las cadenas de suministro y de potenciar la integración comercial de ambos países.

“Hemos llegado a un acuerdo con mi contraparte de los Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer, que dirige la representación comercial de los Estados Unidos, para iniciar a partir del 16 de marzo una ronda, una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá”, indicó el titular de la SE, Marcelo Ebrard Casaubón, a través de un mensaje en su cuenta de X.

Por su parte, el gobierno estadounidense informó que tanto la SE como la USTR “instruyeron” a que los negociadores de ambos equipos comerciales sostengan una discusión sobre las medidas necesarias que garanticen los beneficios del T-MEC para las dos partes.

“Los ministros esperan que los negociadores celebren la primera reunión la semana del 16 de marzo y se reúnan regularmente a partir de entonces como parte de la Revisión Conjunta”, indicó la USTR.

Laura Torres, directora de inversiones de IMB Capital Quants, dijo que México “se ha consolidado” como un país atractivo para el nearshoring tras el aumento del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, es decir, las empresas buscan colocar sus factorías lo más cerca del mercado final, y en ese sentido, también el T-MEC ha sido un catalizador; “sin embargo, el adelanto de las conversaciones refleja ciertas fricciones latentes, particularmente, en temas relacionados con las reglas de origen, energía, contenido regional en la industria automotriz y disputas regulatorias”.

Las conversaciones que se realizarán en la tercera semana de marzo, sólo son una “ronda preliminar de conversaciones técnicas” y no significa que se haya iniciado la revisión del T-MEC, “es una preparación previa al proceso formal”, es decir, al ser un proceso complicado y complejo, los negociadores sólo han iniciado el trabajo técnico, indicó Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Casa de Bolsa Valmex a La Razón.

El economista destacó que en la reunión se tratará las reglas de origen, temas energéticos, comercio digital, solución de controversias, pero afirmó que el adelanto de las conversaciones se da porque hay “un interés por ambas partes de evitar incertidumbre para las cadenas de suministro en América del Norte” en sectores como el automotriz, semiconductores o incluso minerales críticos.

“Creo que los gobiernos están tratando de ordenar el proceso antes de que se comience el proceso formal y se vuelva políticamente más sensible… Aquí la motivación es aumentar la producción y la integración de las economías en Norteamérica para ser más competitivos a nivel regional”, puntualizó.