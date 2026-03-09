Afore XXI Banorte canaliza más de 6 mil mdp en proyectos a favor de las mujeres.

La Afore XXI Banorte ha destinado 6 mil 794 millones de pesos a instituciones que otorgan créditos a mujeres trabajadoras y emprendedores, que ha permitido a cerca de 48 mil mujeres accedan a financiamiento con el cual tengan la capacidad de impulsar sus negocios, generar empleo y fortalecer su independencia financiera.

En un comunicado, la institución bancaria informó que las inversiones en de XXI Banorte canalizaron más de 731 millones de pesos que han fortalecido servicios médicos y esquemas de prevención, con enfoque en apoyar a mujeres en comunidades vulnerables.

David Razú Aznar, director general de Afore XXI Banorte, indicó que la equidad es factor primordial para el adecuado desarrollo social y económico , “por ello, nuestras inversiones, además de generar altos rendimientos para las y los trabajadores, buscan promover una economía más justa, inclusiva y sostenible, incentivando la integración de las mujeres en todas las esferas sociales”, señaló.

Dentro de la institución bancaria y al cierre de 2025, el 59 por ciento de su plantilla laboral estuvo conformada por mujeres , que muestra una tendencia sostenida hacia una mayor participación de las mujeres; al mismo tiempo, fueron registradas 120 promociones internas durante el año anterior, de las cuales, 58 por ciento correspondieron a mujeres.

Los datos anteriores conforman la agenda que impulsa el Comité de Igualdad Sustantiva y Género de la Afore, cuya labor busca la consolidación de políticas internas, así como la sensibilización en materia de igualdad y la promoción de iniciativas que impulse el liderazgo de las mujeres en todos los niveles dentro de la empresa, apuntó la institución bancaria.

