Alianza Danone, Bonafont y ONU mujeres impulsa el empoderamiento femenino

Inicio de la carrera Bonafont, en la edición de 2025, en una imagen de archivo.

El impulso hacia la igualdad de género trazó el inicio, hace ocho años, de la alianza entre Grupo Danone, Bonafont y ONU Mujeres, para promover el empoderamiento económico y fomentar cambios en el sector empresarial y cultural de las mujeres en México.

En entrevista con La Razón, Lorena Villarreal Clausell, directora de Comunicación Corporativa de Danone México, detalló que la alianza busca reducir las brechas de género y fortalecimiento económico de las mujeres tanto al interior de la compañía como en las comunidades de todo México desde 2018, para fomentar el empoderamiento femenino.

“Tenemos un objetivo en común, impulsar la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres en México dentro de la empresa, por supuesto, pero también en las comunidades en las que trabajamos”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Prevén menor dinamismo económico Anticipa IP baja actividad tras un desempeño débil

El Dato: De acuerdo con los organizadores, más de 876 mil 877 mujeres han participado en la carrera Bonafont, todas a lo largo de los 22 años que tiene este evento.

La colaboración se materializa en “Avancemos por la igualdad” una estrategia basada en tres pilares específicos: el empoderamiento económico, la transformación cultural y la transformación interna.

El primer eje fundamental permite reconocer el liderazgo y la participación de las mujeres en el crecimiento económico mediante mentorías, “esta herramienta permite que ellas puedan tener el día de mañana una independencia económica”, destacó la directiva.

Explicó que más de 3 mil emprendedoras se han graduado y han registrado hasta 40 por ciento de incremento en sus ventas dentro de los sectores en los que participan, de la mano con una red de 128 mentoras.

20 mil mujeres participarán en carrera Bonafont

“Formamos mentoras que a su vez acompañan a otras emprendedoras. A la fecha se han capacitado alrededor de mil 255 mujeres con esta estrategia”, detalló.

Asimismo, la directora destacó que la participación de ONU Mujeres ha permitido fortalecer estas iniciativas al aportar conocimiento especializado en programas de igualdad y empoderamiento económico.

“Nosotros somos expertos en hidratar saludablemente a las personas, pero no necesariamente en programas de empoderamiento económico. Por eso estas alianzas son tan importantes: la unión hace la fuerza”, afirmó.

47 por ciento de líderes en Danone son mujeres

De cara al futuro, la alianza buscará continuar ampliando el impacto de estas iniciativas, particularmente en el Estado de México y Oaxaca.

Bonafont busca ampliar estos mensajes a través de iniciativas públicas como la Carrera Bonafont, un evento deportivo creado hace 22 años que convoca exclusivamente a mujeres, y que cumple ocho años en colaboración con ONU Mujeres para lograr una transformación cultural.

“La Carrera Bonafont es más que una carrera; es un movimiento que busca impulsarnos, compartir esa energía entre mujeres, apoyarnos y recordarnos lo valiosas y fuertes que somos. Es un momento para reflexionar sobre nuestros sueños, reconocer nuestra resiliencia y seguir avanzando juntas”, señaló.

El Tip: Danone México y ONU Mujeres implementaron un protocolo para prevenir y atender la violencia en razón de género.

La edición 2026 se llevará a cabo el domingo 15 de marzo con un recorrido de 5 kilómetros por Paseo de la Reforma en Ciudad de México, donde se espera la participación de alrededor de 20 mil mujeres de todas las edades. La alta demanda provocó que las inscripciones se agotaran en apenas tres minutos tras abrirse el pasado 2 de marzo, reforzando el impacto de proyectos que visibilizan el empoderamiento femenino a través del movimiento corporal.

“Las mujeres nos escriben ¿cuándo es la carrera Bonafont? Entonces por eso más que una carrera es un movimiento. Sí, puedes correr o caminar, pero más que nada es acompañamiento para impulsar el poder de las mujeres”, enfatizó.

Del mismo modo, subrayó que la colaboración estratégica con ONU Mujeres le permite a la compañía dotarse de herramientas especializadas para potenciar el impacto social de la carrera y marcar una diferencia significativa en las asistentes.

Inicio de la carrera Bonafont, en la edición de 2025, en una imagen de archivo. ı Foto: Especial

“ONU Mujeres llega a nosotros a complementar mediante herramientas para hacer más por las mujeres, de hacer este tema, un movimiento”, añadió. En este contexto, Lorena Villareal, destaca que la transformación no se limita a un panorama externo sino también dentro del corporativo, para brindar más confianza y seguridad del compromiso empresarial de Bonafont y grupo Danone.

Por lo que actualmente, el 47 por ciento de los puestos de liderazgo están ocupados por mujeres. Asimismo, la totalidad de la plantilla ha recibido capacitación para identificar y fomentar decisiones más igualitarias y menos influenciadas por prejuicios para propiciar entornos laborales más equitativos.

“Brindamos capacitaciones en sesgos inconscientes en el total de la compañía. Se capacita trabajando con diferentes programas para que más mujeres justamente tengan este impulso por seguir creciendo con apoyo de éstos” señaló.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la directora reiteró el compromiso y continuidad de Bonafont y Danone para el impulso a la igualdad de género y el poder femenino que han fomentado a lo largo de 22 años.

“Como marca debemos no sólo comunicar, sino también impulsar a más mujeres. Bonafont es una marca súper comprometida con las mujeres de la mano con ONU Mujeres para impulsar la igualdad de género. Sepan que vamos a seguir trabajando por impulsar esta equidad, hidratar saludablemente pero también empoderar a las mujeres”, reafirmó.

Con estas iniciativas y programas enfocados en el empoderamiento económico, la transformación cultural y el fortalecimiento interno de sus equipos, Danone, Bonafont y ONU Mujeres buscan consolidar una agenda de igualdad que trascienda más allá del ámbito empresarial.

Finalmente, coinciden en continuar generando oportunidades para que más mujeres en México fortalezcan su independencia, su autonomía económica y participen activamente en el desarrollo de sus comunidades para que “el día de mañana ya no se hable de la necesidad del empoderamiento de las mujeres, sino que simplemente estemos a la par” concluyó.