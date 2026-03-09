Gobierno, en sintonía para tener un México justo y con bienestar: ABM

Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México, en entrevista con La Razón, en el marco de la 89 Convención Bancaria.

El Gobierno federal se encuentra en sintonía con los principales actores económicos del país para lograr que sea un país más justo, equilibrado y con una mayor distribución del bienestar para sus habitantes; no obstante, aún hay retos como el crecimiento de la economía, disminuir la incertidumbre y aumentar las inversiones, “pero vemos que el objetivo está claro, hay unidad de intereses”, aseguró Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Estoy convencido que el Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda Edgar Amador, está completamente alineado con los principales actores de la economía para poder seguir avanzando en un México más justo, más balanceado, más bien distribuido en su bienestar”, señaló en entrevista con La Razón.

El Dato: A un año de que la ABM y el Gobierno firmaron un acuerdo para otorgar mayor financiamiento a las Pymes, la banca confía en que hacia 2030 lograrán el objetivo.

Explicó que el Plan México, la estrategia de largo plazo para el desarrollo económico del país, así como el recién anunciado Plan de Inversión en Infraestructura que busca la utilización de más recursos públicos y la intervención del sector privado con contratos mixtos en más de mil 500 proyectos, son planes que “ven perfectamente alineados con los esquemas fundamentales para que esta misión se vuelva una realidad”.

Romano Mussali agregó que México es un país que tiene lo necesario para ser un país desarrollado, pero para lograrlo todos los actores involucrados deben estar en consenso; no obstante, aseguró que resulta indispensable que se den las condiciones necesarias para un mayor crecimiento de la actividad económica, el incremento de las inversiones y así garantizar que los bienes y servicios estén disponibles para que haya bienestar social.

El Tip: La ABM considera que los aranceles de EU a mercancías mexicanas deben eliminarse, en especial los que está bajo la sección 232.

“Para poder avanzar lo más rápido posible, lo primero es que tenemos que estar todos de acuerdo, que lo estamos; segundo, eliminar todas las trabas que pueden existir, en materia administrativa, de trámites, seguridad, de todo lo que no permite que la economía mexicana sea lo más eficiente posible”.

Pese a que en 2025 se registró un récord en la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED); las inversiones nacionales resultaron en números negativos, por lo que es necesario que se atraigan más inversiones, pero para lograrlo, el Gobierno debe garantizar que haya estabilidad, seguridad, un retorno adecuado, que brinde certidumbre y que “las reglas del juego” no cambien.

14 mil mdp ha otorgado la banca mexicana en el último año a las MiPymes

En septiembre de 2024 se realizó la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF), en ese momento, el sector privado señaló que el cambio traería consigo mayor incertidumbre y advertían de una pausa en la llegada de inversiones; al respecto, el presidente de la ABM dijo que ya aceptaron el cambio y ahora trabajan en “hacer que sea un éxito dentro de este nuevo esquema de regulación”, pero también buscan que “hacia adelante existan las menores incertidumbres posibles para poder seguir creciendo de manera más rápida”.

Por otra parte, destacó que de realizarse la reforma constitucional al sistema electoral del país, ésta debe asegurar “que haya un piso parejo y una democracia garantizada para los mexicanos”, ya que costó muchos años lograrlo.

16 mil MiPymes obtuvieron un crédito entre 2025 y lo que va de 2026

El presidente de la ABM agregó que la próxima revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) reducirá la incertidumbre, aunque es fundamental que se revitalice, y una vez que Estados Unidos “tenga ya una mayor claridad en las reglas en su nuevo acomodo geopolítico”, el país “va a ser un claro ganador”.

Asimismo, reconoció que la banca también debe trabajar para lograr el desarrollo económico del país y uno de los principales retos es el combate a la informalidad. “Este ciclo vicioso tiene que revertirse en uno virtuoso… A través de mecanismos que les permitan tener una vida plena financiera”, y destacó que uno de los objetivos para la banca es que hacia 2030, el otorgamiento de crédito llegue a 45 por ciento del Producto Interno Bruto, actualmente, se encuentra en 38 por ciento, “es un alto histórico, pero sigue estando muy por debajo de lo que tienen nuestros principales socios comerciales”.

Finalmente, subrayó que tras los señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su acrónimo en inglés), contra dos instituciones bancarias a mediados del año pasado, la banca siempre debe “estar a la vanguardia” y cuidar que no sea una plataforma para actividades ilícitas; además, es necesario garantizar “la seguridad e integridad del sistema”.

Por ello, sostuvo que la banca ha adoptado más reglas y mejores prácticas que permiten que la regulación sea “de calidad y de protección” y así enfrentar los riesgos que se presentan en la economía del país, “sabemos que tenemos que estar cuidando cualquier aspecto para que la banca continúe siendo un orgullo de estabilidad, de robustez y de solidez”.