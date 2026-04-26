Hacienda realiza tercer refinanciamiento por 101 mil mdp

Como parte de lo establecido en el Plan Anual de Financiamiento 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refinanció el vencimiento entre 2026 y 2029 de Cetes, Bonos M y Udibonos, por nueva fecha entre 2028 y 2046, por un monto total de 101 mil 368 millones de pesos.
Con este movimiento, se extendido el plazo promedio de la deuda financiada en 4.32 años, fortaleciendo la composición del portafolio y favoreciendo una mayor profundidad y liquidez en el mercado local.
En su desglose, la SHCP da cuenta que del total de 101 mil 368 millones de pesos, el refinanciamiento corresponde a 28 mil 635 millones de pesos por vencimientos en 2026; 34 mil 489 millones de pesos a vencimientos en 2027; 19 mil 029 millones de pesos a vencimientos en 2028, y 19 mil 215 millones de pesos a vencimientos en 2029.
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Esta operación refleja la confianza tanto de inversionistas nacionales y extranjeros sobre la solidez macroeconómica del país, especificó la SHCP en un comunicado, y agregó que visibiliza el compromiso gubernamental con la sostenibilidad de la deuda pública, así como la conducción prudente de las finanzas públicas y el cumplimiento del ejercicio fiscal 2026 por parte del Congreso de la Unión.
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cehr