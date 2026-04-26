Hacienda realiza tercer refinanciamiento por 101 mil mdp

Siglas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en una fotografía ilustrativa.

Como parte de lo establecido en el Plan Anual de Financiamiento 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refinanció el vencimiento entre 2026 y 2029 de Cetes, Bonos M y Udibonos, por nueva fecha entre 2028 y 2046, por un monto total de 101 mil 368 millones de pesos.

Con este movimiento, se extendido el plazo promedio de la deuda financiada en 4.32 años , fortaleciendo la composición del portafolio y favoreciendo una mayor profundidad y liquidez en el mercado local.

En su desglose, la SHCP da cuenta que del total de 101 mil 368 millones de pesos, el refinanciamiento corresponde a 28 mil 635 millones de pesos por vencimientos en 2026; 34 mil 489 millones de pesos a vencimientos en 2027; 19 mil 029 millones de pesos a vencimientos en 2028, y 19 mil 215 millones de pesos a vencimientos en 2029.

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Esta operación refleja la confianza tanto de inversionistas nacionales y extranjeros sobre la solidez macroeconómica del país, especificó la SHCP en un comunicado, y agregó que visibiliza el compromiso gubernamental con la sostenibilidad de la deuda pública, así como la conducción prudente de las finanzas públicas y el cumplimiento del ejercicio fiscal 2026 por parte del Congreso de la Unión.

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cehr