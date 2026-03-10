BMV reduce pérdidas y el peso gana

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) borró gran parte de sus pérdidas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que cree que la guerra contra Irán está “casi completa”; mientras que el peso se apreció tras haberse debilitado hasta la barrera de 18 por dólar el domingo.

En el mercado accionario, el índice S&P/BMV IPC descendió 0.63 por ciento a 66 mil 890.27 puntos, después de haberse hundido 2.8 por ciento en sus negociaciones al inicio de la sesión.

Los títulos de la cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool encabezaron el declive, con un 3.04 por ciento menos a 103.93 pesos, seguidos por los de Megacable, que restaron 2.96 por ciento a 60.73 pesos.

El Tip: En la sesión del lunes, el mercado asiático sufrió una de las caídas más grandes, mientras que en occidente, repuntaron ligeramente.

En cuanto a los bonos gubernamentales, el rendimiento del plazo a 10 años MX10YT=RR ascendió cuatro puntos básicos a 9.03 por ciento, mientras que la tasa a 20 años MX20YT=RR bajó cuatro a 9.37 por ciento.

Por su parte, la divisa mexicana cotizaba en 17.6125 pesos por dólar en la recta final de los negocios, con una ganancia de 1.06 por ciento frente al precio de referencia de la jornada del viernes, cuando se ubicó en 17.8020 pesos por dólar, según datos de Investig.com.

La noche del domingo, la moneda llegó a debilitarse hasta 18.0215 por dólar, uno de sus peores niveles en lo que va del año, arrastrada por temores de que un conflicto prolongado pudiera interrumpir el suministro global de energía y afectar la inflación y el crecimiento económico.

Ayer, también se dio a conocer que la inflación de febrero que, aunada a la reciente escalada de los precios del crudo, alimentó la perspectiva de que el Banco de México (Banxico) dejaría nuevamente sin cambios la tasa clave este mes, antes de retomar su ciclo de recortes.

A su vez, se espera que el mandatario estadounidense revise una serie de opciones para controlar los precios del petróleo, los cuales se han disparado debido al conflicto bélico a cerca de 100 dólares por barril, derrumbando los mercados internacionales.

El nerviosismo llevó a los participantes a reducir su exposición en activos de riesgo. Sin embargo, durante la jornada del lunes los mercados financieros recuperaron gran parte del terreno cedido.