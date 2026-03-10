El 78.5% de las industrias se pronuncia en favor de T-MEC

Luego de realizar las consultas públicas rumbo a la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, señaló que 78.5 por ciento de los sectores económicos del país que participaron, externaron estar en favor de la renovación del acuerdo, aunque pidieron perfeccionarlo.

“El resumen de esta consulta. En primer lugar, más o menos 78.5 por ciento nos dijeron estar de acuerdo, México está en favor de la renovación del tratado; segundo lugar, nos piden que el tratado se perfeccione, ¿en qué sentido? Que no haya medidas unilaterales o aranceles fuera de lo que está previsto en el propio tratado y avanzar a una visión común de Norteamérica compitiendo con otros países de Asia, es una competencia económica legítima”, indicó el funcionario.

40% De las exportaciones hacia EU contiene insumos de esa nación

Los resultados mostraron que el acuerdo comercial es percibido con un impacto positivo por la mayoría de los actores consultados, con un promedio de 84 por ciento de las personas por sector.

Al respecto, Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la SE, destacó que aunque hay una percepción positiva, también es necesario revisar las áreas de oportunidad como la defensa de las reglas de origen o bien, flexibilizarlas, especialmente en situaciones en donde los insumos no son provistos por la región, además de “mantener las cadenas de suministro consolidadas, evitar triangulación y competencia desleal y los aranceles que están en contra de la esencia del tratado.

REVISIÓN ANUAL. Ebrard Casaubón advirtió que ante la posibilidad de que la revisión del T-MEC se tenga que realizar cada año a partir de julio, éste no es un escenario óptimo para la competitividad de la región frente a la de Asia.

“Pensar en una revisión anual es el peor escenario frente a Asia. Nos van a decir: ‘perfecto, qué bueno que están discutiendo sus reglas cada año, mientras nosotros seguimos avanzando en todo el mundo’. Nosotros no consideramos que esa sea una salida inteligente para Norteamérica, no favorece a nadie”, indicó durante la presentación de resultados sobre las consultas públicas para la revisión del T-MEC.

Sobre la primera ronda bilateral entre México y Estados Unidos que se llevará a cabo la siguiente semana, el funcionario destacó que el gabinete de Economía busca poner sobre la mesa tres temas importantes para México: cómo reducir el déficit comercial entre ambos países en el largo plazo; reglas de origen; es decir, cómo se tratará el tema para poder competir con los demás; finalmente, sobre seguridad económica, qué tienen que hacer las dos naciones dado que el mundo ya cambió.

Asimismo, destacó que durante las conversaciones México será “incisivo e insistente” para que Estados Unidos elimine el arancel de 50 por ciento sobre el acero y aluminio cuando no tienen un déficit.

“No estamos de acuerdo que se mantenga un arancel de 50 por ciento sobre el acero y aluminio cuando ellos tienen superávit con nosotros. Eso es absurdo, es violatorio al tratado y a la lógica comercial, por supuesto, va a ser un tema incisivo”, indicó el funcionario.

El titular de la SE añadió que en mayo, una delegación de empresarios viajará a Canadá con la intención de aumentar el comercio entre naciones y las inversiones, “y con motivo de esa visita iniciaremos conversaciones con Canadá, el mes de mayo, primeros días de mayo”.