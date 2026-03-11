Gobierno prioriza seguridad y el crecimiento económico: HSBC

El combate al crimen, la intención del Gobierno federal por consolidar el Plan México y el Plan de Inversión en Infraestructura a través de contratos en donde participa el sector privado, son ejemplos de que la seguridad y el crecimiento económico son prioridades para la Administración de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, señaló Jorge Arce Gama, director general de HSBC México.

El Dato: El año pasado, la institución financiera en México fue reconocida por los DEI Awards por su compromiso con la inclusión laboral de personas con discapacidad.

“El crecimiento aquí es prioridad número uno y lo ves. Lo ves en el Plan México, en el portafolio de proyectos, en los esquemas de coinversión público-privados. Cuando hablas con las autoridades sobre crecimiento y ¿qué hacer para crecer? Es una prioridad de las más altas. La única más alta puede ser seguridad, la prioridad más alta de un Gobierno es la seguridad de sus ciudadanos, después es crecimiento. Y están haciendo todo lo posible ¿Falta por hacer? Sí, pero creo que están haciendo hasta lo imposible”, sostuvo en entrevista con La Razón.

El directivo mencionó que, tras los hechos violentos en 24 entidades por la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el Gobierno de México realizó su función de mantener el orden y preservar la ley, aunque lamentó la pérdida de personas civiles y de elementos de seguridad, pero reiteró el actuar de las autoridades.

75 mdp fue el aumento de las utilidades de HSBC en 2025

“Nadie está por arriba de la ley. Aquí no hay Estados paralelos, en un país somos todos. Creo que la Presidenta ha sido muy valiente, su equipo de seguridad muy valiente y hay que aplaudirlo porque están haciendo esto por el bien de todos”, indicó.

Agregó que un Gobierno que invierte y permite que el sector privado participe “genera un círculo virtuoso” que da pie a la creación de empleos y planes que impulsan la productividad del país, y en ese sentido, con los más de mil 500 proyectos de infraestructura recién anunciados “inversionistas mexicanos y extranjeros” tendrán interés.

Arce Gama aseguró que 2025 no fue un año complicado para México, sino uno de “retos importantes”; no obstante, a pesar de la incertidumbre, el incremento del déficit, la consolidación fiscal, el primer año de gobierno de la Administración e incluso la imposición de aranceles, el país creció poco, pero lo hizo; además, afianzó su integración comercial con Estados Unidos, “al final del día, somos el cliente más grande de nuestro socio comercial y su proveedor más importante”.

El Tip: HSBC es uno de los cinco bancos más grandes del país, cuenta con 727 sucursales y más de 5 mil 021 cajeros automáticos, hasta diciembre de 2025.

Luego de 36 años de trabajo en el sector financiero, “la lección siempre es ajustarte, adaptarte, entender la situación, tomar los riesgos y que esos riesgos no te den una situación muy precaria. Si eso haces, puedes sobrevivir un ciclo bajo, un ciclo alto”, afirmó.

Arce Gama dijo ser optimista para este 2026: el Banco de México (Banxico) redujo la tasa de interés; la incertidumbre comercial disminuye poco a poco, se suma el hecho de que el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos ingresan sin pagar un arancel, y pese a que la Corte Suprema eliminó algunos aranceles y el presidente Donald Trump impuso más aranceles en sustitución, “México sigue en una situación muy superior al resto de países”.

“Veo un futuro muy positivo. Tenemos gente muy trabajadora, un país sólido, con muchos problemas sin duda alguna, pero hay que ocuparnos, no preocuparnos”, reiteró.

A unos meses de que inicie la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mencionó que quizá el acuerdo se modifique y se llegue a una revisión anual o se logre ratificarlo por 10 años más, pero cualquiera de las opciones seguirá siendo una oportunidad para el país y para sus dos socios comerciales.

“No va a ser lo que tenemos, no va a ser lo que queremos, pero será algo bastante bueno. Somos muy importantes para Estados Unidos y ellos para nosotros y también para Canadá. Al final del día, se va a plasmar si se revisa y firmamos por otros 10 años, ojalá, porque se le quita incertidumbre, pero a lo mejor el incentivo para alguien como el presidente de Estados Unidos es mantener las revisiones anuales para seguir poniendo presión y obtener lo que quieran, eso puede ser, cualquiera de las dos, vamos a estar bien”, agregó.

En otro sentido, el directivo se dijo entusiasmado porque HSBC llegará con fortaleza a la 89 Convención Bancaria, que se realizará este año en Cancún, Quintana Roo, al asegurar que han experimentado cambios a nivel global que también se implementan en el país, pero con la convicción de que la institución puede ofrecer más servicios y apoyo a sus clientes, “estamos enfocándonos en segmentos donde tenemos derecho a ganar, pero con buenos resultados”.

Que los clientes de HSBC logren una conexión bancaria “profunda” en donde no sólo tengan un producto, sino toda la oferta de valor que la institución ofrece: tarjeta de crédito, préstamo hipotecario, cuenta de débito, cuenta digital e incluso que domicilien sus pagos.

“Llega un banco muy fortalecido en retail y de banca mayorista, somos un banco líder, con clientes de todo el mundo que vienen a México a invertir y hacer negocio o clientes mexicanos que salen del país para hacer negocio en el extranjero”, puntualizó.