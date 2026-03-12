¿Abren los bancos el lunes 16 de marzo? Esto es lo que debes saber

El expresidente Benito Juárez nos regala un día de descanso en México el próximo lunes por motivo de su natalicio, por lo que empresas, escuelas y negocios permanecerán cerrados ese día, y en cuanto a las instituciones bancarias, tendrán operaciones mixtas que aquí te explicamos.

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 75 dictamina que el 21 de marzo, natalicio del benemérito de las Américas, Benito Juárez García, es un día de descanso obligatorio; sin embargo, esta fecha fue adecuada para el tercer lunes de cada marzo, en beneficio de la clase trabajadora para que pueda disfrutar de un fin de semana largo, también denominado como “puente”.

En caso de un acuerdo previo entre patrón y empleado para acudir a labores este día feriado, la Ley Federal del Trabajo también dictamina que el pago por trabajar ese día de descanso oficial debe ser pagado al triple.

¿Y los bancos trabajan?

La Asociación de Bancos de México anunció que, de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo que establece los días inhábiles en el sector financiero, las instituciones bancarias suspenderán operaciones al público el lunes 16 de marzo.

Sin embargo, los bancos que cuenten con servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados seguirán ofreciendo sus servicios al público en horarios habituales.

Así mismo, los más de 66 mil cajeros automáticos y 60 corresponsales bancarios laborarán de manera cotidiana el próximo lunes, de igual manera, la banca digital y telefónica estarán en operación, ya que brindan funciones las 24 horas del día, los 365 días del año.

Como dato relevante, la CNBV refirió que, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente.

MSL