Economía renovará aranceles temporales a importaciones asiáticas, afirma Ebrard

Con el objetivo de proteger a la industria nacional del comercio desleal, la Secretaría de Economía (SE) renovará los aranceles temporales a diversos productos de acero que provengan de países con los que México no tiene un acuerdo comercial, pero en especial de los asiáticos.

“La Presidenta me ha preguntado de acero, cuáles son los resultados, qué sucede. Está preocupada por eso. Sabe que tenemos que hacer un esfuerzo especial de protección, de defensa de la industria. Nos ha pedido, bueno, los aranceles se van a renovar definitivamente. O sea, el decreto de prórroga se va a hacer. Eso ya nos ordenó que lo hagamos”, indicó Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la dependencia, durante su participación en la Asamblea 78 de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero).

En abril de 2024, se modificó la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y se establecieron cuotas de entre 5.0 por ciento y hasta 50 por ciento a la importación de mercancías clasificadas en 544 fracciones arancelarias, entre las que destacaron acero, aluminio, entre otros productos.

“Con el fin de brindar certidumbre y condiciones de mercado justas a los sectores de la industria nacional que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, derivado de las prácticas que alteran y afectan el comercio internacional y, así fomentar el desarrollo de la industria nacional y apoyar el mercado interno”, indicó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El funcionario federal destacó que también se revisarán las importaciones temporales que llegan al país a través del programa Immex, “se ha estado trabajando mucho con la Cámara” y añadió que habrá una segunda fase que iniciará la siguiente semana, “empezar a sacar productos de temporalidades”, es decir, una vez que ingresen, se deben comercializar en el país, en caso de no hacerlo, pagarán aranceles.

“Vamos a empezar la semana que entra. Lo vamos a ir haciendo uno por uno. Es un proceso de filigrana, porque tengo que estar seguro de que tengo proveeduría local”, indicó.

Agregó que, las acciones que se harán para proteger a la industria mexicana tienen una estrecha relación con la negociación que se realiza con Estados Unidos, en materia de derivados de acero.

“Espero tener pronto buenas noticias sobre eso. Sabemos que vamos en esa dirección. Entonces, tenemos que ir sacando de importación temporal muchos productos o derivados en la medida en que Estados Unidos también nos frene o reduzca la presión sobre derivados de carácter arancelario. Porque si no, sería un cortocircuito…Tenemos la instrucción de hacerlo”, puntualizó.

