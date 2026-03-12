Josefina Rodríguez se reúne con integrantes del sector turístico de Mazatlán.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, sostuvo un encuentro con integrantes del sector turístico de Mazatlán, Sinaloa, con el objetivo de escuchar sus propuestas, atender sus inquietudes y fortalecer las acciones conjuntas que impulsen el desarrollo del destino.

“Hoy venimos con un objetivo: venimos a escucharlos. Esta mesa la abrimos para dialogar con ustedes y, desde las diferentes dependencias que estamos aquí, poder dar seguimiento puntual a las necesidades que nos planteen”, expresó.

Durante la reunión, la titular de la Secretaría de Turismo destacó el compromiso de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con Mazatlán como uno de los destinos turísticos prioritarios de esta administración, y recordó que recientemente visitó este puerto, donde reiteró la importancia de continuar fortaleciendo la actividad turística como motor de bienestar y prosperidad para las comunidades.

Subrayó que la Secretaría de Turismo mantendrá un trabajo permanente, así como con el sector turístico, para fortalecer la promoción y el desarrollo del destino.

“Cada uno de los estados está acudiendo a la Secretaría con su servidora y con el titular de Promoción para definir de manera conjunta en dónde están invirtiendo en promoción turística. La idea es sumar esfuerzos; si ustedes le apuestan a determinado mercado o aerolínea, nosotros multiplicamos el impacto”, señaló. Asimismo, invitó a prestadores de servicios turísticos de Mazatlán a participar en las ocho caravanas turísticas que realizará la Secretaría de Turismo en Canadá durante 2026, en las que se sostendrán encuentros con más de 100 touroperadores en consulados mexicanos de ciudades estratégicas emisoras de turismo y destacó que el mercado canadiense representa una oportunidad importante para destinos de México, ante cambios en las rutas de viaje de turistas de ese país, quienes continúan mostrando preferencia por Mazatlán, reflejada también en la llegada de cruceros al puerto.

Como parte de la presentación realizada durante el encuentro, se informó que Mazatlán registró en enero de 2026 un crecimiento de 17.7 por ciento en la llegada de turistas a cuartos de hotel en comparación con el mismo mes de 2025, así como un aumento de 5.9 puntos porcentuales en la ocupación hotelera.

Asimismo, se destacaron los resultados del Carnaval de Mazatlán 2026, que registró 157 mil 340 turistas, una derrama económica superior a mil 582 millones de pesos, más de 1.34 millones de asistentes y 88 por ciento de ocupación hotelera.

Durante el encuentro, se presentó el Plan de Reforzamiento de Seguridad Turística para el destino, el cual ya se encuentra en operación, que duplicó el personal destinado a esta tarea al pasar de 120 a 240 elementos.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, señaló que este encuentro da seguimiento al compromiso realizado por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su reciente visita al estado para escuchar y atender las inquietudes del sector turístico.

A su vez, la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios, destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno e informó que el municipio cuenta con la aplicación Mazatlán MZTT, que incluye un botón de atención turística y de seguridad. Adelantó que próximamente se lanzará una nueva versión que permitirá conectar directamente con el C2 municipal para atender de forma inmediata cualquier reporte de turistas o residentes.

En este encuentro también participaron el director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza; la secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna; el coordinador de la Guardia Nacional en el estado, Julián González; así como representantes de hoteles, restaurantes e integrantes del sector turístico de Mazatlán.

