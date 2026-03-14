Cámaras de comercio, ya listas para el T-MEC

Marcelo Ebrard, titular de la SE, en conferencia sobre resultados de consulta del T-MEC, el 9 de marzo.

En vísperas a que inicie este lunes la revisión del Tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, mantuvo reunión con el consejo nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Tras la reunión, José Medina Mora, presidente del CCE, comentó que el sector empresarial realiza mesas técnicas para resolver los temas que la SE le plantea, para posteriormente “entregársela al equipo del secretario Ebrard”.

El Dato: El lunes pasado, el secretario de Economía presentó un informe que señalaba que el 84% de los sectores consultados está a favor de la continuación del T-MEC.

Agregó que, así como el gobierno realiza sus labores respectivas con sus contrapartes estadounidenses, “nosotros seguiremos trabajando con nuestra contraparte de los organismos empresariales, como la Business Round Table y la US Chamber of Commerce”.

Por su parte, diversas cámaras de comercio del país anunciaron estar listas para trabajar de manera coordinada con autoridades del Gobierno de México ante el inicio de la revisión del T-MEC.

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), compartió en un comunicado que cuenta con plena disposición para acompañar los esfuerzos encabezados por el Gobierno de México, encauzados por la Secretaría de Economía (SE), ante el inicio de diálogos sobre el tratado comercial trilateral.

En específico, la Confederación instaló previamente mesas de trabajo con representantes del sector automotriz , acero, aluminio, farmacéutico y de minerales críticos, para recabar y aportar información técnica que fortalezca el posicionamiento de México en el desarrollo de negociaciones comerciales.

Mientras que la cámara de comercio AmCham/México, que aglutina más de mil 500 empresas nacionales e internacionales, refirió que ha entregado recomendaciones técnicas tanto a la SE como a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USRT), que integra la visión de 24 sectores productivos que representa.

Afirmó que la revisiones del T-MEC “deben verse como una oportunidad para que el mecanismo esté actualizado a las necesidades de las tres economías, y elevar la competitividad trilateral”.

La AmCham/México señaló que la preservación de este tratado comercial trilateral significa fortalecer la zona norteamericana para tener la capacidad de competencia ante otras regiones económicas, “la región ofrece escala, certidumbre regulatoria y resiliencia en cadenas de suministro, atributos clave para competir frente a Asia y Europa y sostener crecimiento de largo plazo”.

Este lunes 16 de marzo inicia la revisión formal del T-MEC, cuyo resultado más relevante radica en su extensión por otros 16 años, hacia el 2042, o comienza un periodo de revisiones anuales; ocurrirá en Washington, donde la primera reunión será el encuentro bilateral entre Estados Unidos y México.