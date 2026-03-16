KIO acelera la eficiencia energética y la equidad de género

En los últimos cinco años, KIO, la firma proveedora de centro de datos, ha acelerado su estrategia ASG (Ambiental, de Sostenibilidad y Gobernanza) en México, Guatemala, Panamá, Colombia y República Dominicana, destacando algunos logros como que 79 por ciento de su consumo de energía proviene de fuentes renovables, la reutilización de agua para evitar el desperdicio, o el uso de Inteligencia Artificial (IA) para monitorear en tiempo real el ahorro energético, asegurando así que la vida digital continúe sin afectar al planeta.

Asimismo, sus criterios también ponen al centro a las personas, al impulsar la equidad de género, con más mujeres que ocupan la mitad de los puestos directivos, o al crear semilleros de talento para jóvenes recién egresados. “Sí, nuestra estrategia está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), particularmente, la acción por el clima y el tema de energías sostenibles, en el aspecto Ambiental; en el aspecto Social, el enfoque en equidad de género y condiciones laborales justas; y en Gobernanza, el tema de seguridad de la información. Realmente ése es el enfoque que tenemos y el de buenas prácticas en nuestra cadena de suministro. La estrategia que estamos definiendo queremos expandirla a nuestros proveedores”, destacó Haydee Hernández, ESG & Sustainability senior manager de KIO.

El Tip: El proyecto que fue presentado la semana pasada, integra criterios de sostenibilidad desde la etapa de diseño.

En temas ambientales, ¿cuál es la estrategia que ha realizado KIO? El uso de energías renovables, energía es nuestro mayor consumo para la operación del día a día y estamos buscando esas opciones, 79 por ciento de la energía que nosotros consumimos en nuestros centros de datos viene de fuentes renovables. Hemos trabajado no solamente en obtener esa energía, sino en cómo optimizamos su uso. El enfoque que tenemos en la parte ambiental es sobre energía y emisiones, tenemos un monitoreo constante de las emisiones que se generan a partir del alcance 1, 2 y 3 de acuerdo al protocolo de GHG (Protocolo de Gases de Efecto Invernadero).

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Operamos en Guatemala, Panamá, Colombia, República Dominicana y en varios puntos del país. Esto nos hace recabar todos los datos de todos los sitios para poder llegar a ese número de emisiones.

Los centros de datos también requieren grandes cantidades de agua para operar, ¿cómo implementan sus programas de gestión hídrica?

El Dato: El proyecto MEX8 incrementará la capacidad intalada en la CDMX y permitirá mejorar la proximidad y latencia de plataformas.

El foco de por qué necesitamos el uso del agua dentro del centro de datos es para poder enfriar el ambiente. Los servidores generan mucho calor, pero no pueden operar con calor porque se empiezan a quebrar. Necesitamos ventilación, aire frío. Nuestros sistemas de enfriamiento son de un loop cerrado.

¿Qué quiere decir? Nosotros no tiramos el agua, es una tubería, entra el agua fría, recoge el calor del ambiente, sale y entra a un sistema de enfriamiento con un gas refrigerante. Está todo el tiempo recirculando. No lo tiramos. A menos que haya un mantenimiento, por cuestiones así, pero nosotros no tiramos el agua.

Estamos ubicados en zonas donde hay cierto estrés hídrico como lo puede ser Querétaro, pero finalmente dado el consumo que tenemos, no somos una compañía que se vea como un gran consumidor.

¿Qué tan complicado ha sido para ustedes realizar este tipo de estrategias? Estamos en un momento de crecimiento, la etapa ideal es cuando vas a construir, porque ahí puedes definir las tecnologías más nuevas para que te ayuden y los diseños para asegurar esta eficiencia desde la orientación del data center.

Cuando ya tenemos un centro de datos que ya tiene algunos años, tienen obsolescencias, y ahí es como los hemos mejorado, hacemos un análisis de causa raíz y quizás sea el tema de un equipo, un plan que no es fácil para poder renovar nuestros equipos y traer más nuevos, más eficientes y que también reduzcan consumo energético y cambio de gases por refrigerantes más amigables con el medio ambiente.

¿De qué manera implementan las estrategias sociales dirigidas tanto a empleados como a colaboradores? Tenemos varias estrategias, una es, por ejemplo, el tema de equidad. Actualmente, la industria de la tecnología está buscando crecer ese número, tenemos 30 por ciento de mujeres, 70 por ciento de hombres y es un número muy respetable comparándonos con la industria.

El otro día veía el organigrama, no solamente en el comercial o administrativo, hay chicas en el área de cableado haciendo la parte eléctrica y de instalaciones. Eso nos llena de orgullo, esa participación que estamos fomentando de forma continua.

Y también un número que nos enorgullece es que el 50 por ciento de nuestros ejecutivos a nivel gerencial hacia arriba son mujeres. Están en cargos gerenciales, cargos de vicepresidentes. Es algo de resaltar, están en cargos importantes dentro de la compañía y lo seguimos promoviendo.

Tenemos campañas internas de desarrollo, no solamente profesional, sino también personal, eso es muy importante porque todos somos personas, es ver a las personas como gente que viene a colaborarnos y que queremos que crezca.

Estamos desarrollando a gente que va saliendo de la universidad, en un programa importante que es un semillero de talentos: los invitamos a pasar un año con nosotros trabajando con un salario y estamos impulsando para generar esa base de conocimiento. Viene un crecimiento importante en el país, vienen centros de datos de otras compañías y debe haber gente para operarlos.

¿Cuál es el rol de la Inteligencia Artificial en la consecución de estos objetivos? Estamos explorando el uso de la Inteligencia Artificial para mejorar nuestro consumo, nuestra eficiencia en el consumo energético, en un proceso de implementación, de ver cómo lo desarrollamos, pero ciertamente estamos en el uso de la IA para nuestras operaciones.

¿En dónde ven a KIO en los próximos cinco años? Lo más importante es el tema de energía renovable, que podamos tener un porcentaje ideal del 100 por ciento y de ahí poder acompañar acciones que puedan hacer ese crecimiento no solamente a nivel ambiental, sino también social, de cómo podemos tener un impacto mayor dentro de la comunidad. Nos vemos como una compañía que no sólo opera bien y da confianza a sus clientes, sino que tenemos un impacto positivo en la sociedad.