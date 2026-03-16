“México debe consolidarse como un puente de crecimiento”

Banamex es uno de los ejemplos más recientes de la confianza que debe dar el país a las inversiones. La adquisición del 25 por ciento de Banamex a Citi por parte de Fernando Chico Pardo hace más de seis meses y el anuncio de inversionistas para adquirir 24 por cierto más en febrero pasado, sólo es el ejemplo de que existen ganas de confiar en México, aseguró Manuel Romo, director general de Banamex.

En entrevista con La Razón en el marco de la 89 Convención Bancaria, Romo aseguró que estas inversiones representan, además, el inicio de un proyecto que busca devolver a Banamex el liderazgo en el sector financiero.

El Dato: Para finales de 2024, Banamex se colocó como el cuarto mayor banco de México, con 8.1% de participación en el mercado de captación total y 6.9% de activos.

Por otra parte, el directivo comentó que en un mundo cada vez más polarizado, México puede y debe consolidarse como un puente estructural; sin embargo, explicó que lograrlo será posible sólo si se detona un mayor crecimiento económico impulsado por la inversión y ello depende del fortalecimiento del Estado de derecho, certidumbre jurídica y seguridad física.

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Asimismo, comentó que se encuentran convencidos en que el crecimiento y el desarrollo del país vendrá sólo si hay una colaboración estrecha entre el sector público y el privado. En Banamex, detalló, desde 2025 se ha trabajado en fortalecer el financiamiento para las pequeñas y medianas empresas.

¿Cómo llega Banamex a la 89 Convención Bancaria? Como una institución sólida y preparada para el futuro, respaldada por una visión responsable y de largo plazo. Hoy estamos enfocados en seguir contribuyendo al desarrollo económico del país, con una oferta moderna, competitiva y cercana a nuestros clientes.

El Tip: El cargo como director general de Manuel Romo inició el 2 de diciembre de 2024, tras la escisión de Citi y Banamex.

¿Cuánto se ha avanzado en la innovación de la banca? El sector financiero ha sido históricamente innovador, muchas veces a la vanguardia tecnológica para responder a las necesidades o demandas sociales. Banamex se ha distinguido por innovar y haber sido pionero en muchos productos y servicios que cambiaron a la banca mexicana, como la tarjeta de crédito, los ATMs o la primera banca en línea. Hoy es posible abrir una cuenta por medio de una app, como es el caso de nuestra cuenta Switch, la cual es cien por ciento digital.

Y por supuesto, en fechas recientes todo gira en torno a los usos de la Inteligencia Artificial, que juega un papel central en esta evolución. Sin embargo, la banca lleva más de una década trabajando con IA. En Banamex llevamos más de 15 años utilizándola para mejorar la aprobación de créditos, fortalecer la prevención de fraudes y hacer más eficientes nuestros procesos. Hoy estamos escalando estas tecnologías para mantenernos a la vanguardia.

¿Cuáles son los retos más relevantes para alcanzar esta innovación? El reto principal es mantener un sistema financiero sólido y competitivo en un entorno que evoluciona rápidamente.

¿Qué lección considera que dejó el cierre de los bancos aquí en México? La banca mexicana ha logrado avances importantes en la prevención del lavado de dinero y en el fortalecimiento de la integridad del sistema financiero. Sin embargo, es esencial seguir elevando los estándares de cumplimiento y mantener una alineación constante con las mejores prácticas y regulaciones internacionales.

En Banamex asumimos este compromiso con rigor. Contamos con estándares globales de gestión de riesgos y controles sólidos, respaldados por un equipo especializado que asegura el cumplimiento estricto de la normatividad vigente.

¿Considera que el sistema bancario y Banamex tienen la estabilidad necesaria para brindar confianza a los inversores tanto nacionales como extranjeros? Totalmente. El sistema bancario mexicano —incluyendo a Banamex— cuenta con la estabilidad necesaria para brindar confianza tanto a inversionistas nacionales como extranjeros. El sistema sólido, está bien capitalizado y opera bajo una regulación estricta y una supervisión permanente, lo que garantiza su fortaleza.

Invitamos a confiar en México. Hoy, el sector privado tiene la responsabilidad —y la oportunidad— de ejercer un liderazgo social decidido y convertirse en un motor real de desarrollo.

Las últimas inversiones que se han realizado para la adquisición del banco ¿qué sabor de boca les deja? Al igual que la inversión de Fernando Chico Pardo, estas inversiones son una clara señal de confianza en nuestra estrategia, en el equipo y en los resultados que estamos teniendo. Es también una señal de confianza en México. Con ello, Banamex iniciará una etapa bajo nuevos accionistas que marca el comienzo de una era renovada para la institución. Este cambio representa el inicio de un proyecto que busca devolver a Banamex, el Banco Nacional de México, al liderazgo del sector financiero.

¿Considera que los cambios constitucionales que se hicieron y los que se pretenden hacer en el país (reforma electoral, al Poder Judicial) son un obstáculo para las inversiones? La oportunidad que tiene México es enorme. En un mundo cada vez más polarizado, nuestro país puede y debe consolidarse como un puente estructural. Para lograrlo, necesitamos detonar un mayor crecimiento económico impulsado por la inversión y ello depende del fortalecimiento del Estado de derecho.