Pemex sofoca incendio alrededor de barda perimetral de la Refinería Olmeca

Refinería Olmeca, ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, en imagen de archivo.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó la mañana de este martes que sofocó un incendio que se detectó a las 6:00 horas, alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la Refinería Olmeca.

Las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería, se precisó, se encuentran sin afectaciones y en condiciones operativas normales.

Pemex informó que de de acuerdo con las primeras evaluaciones, el evento pudo originarse por la acumulación de posibles residuos de hidrocarburos derivada de las lluvias torrenciales e inundaciones registradas en la zona.

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Pemex informó que continuará realizando las verificaciones correspondientes como parte de sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental.

📍Sofoca Pemex incendio alrededor de barda perimetral de la Refinería Olmeca.



Comunicado regional: https://t.co/CTgMrPuamA pic.twitter.com/OrzzLzaPSB — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 17, 2026

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FGR