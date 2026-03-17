Instalaciones se encuentran sin afectaciones

Pemex sofoca incendio alrededor de barda perimetral de la Refinería Olmeca

Pemex informó que sofocó un incendio que se detectó a las 6:00 horas, alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la Refinería Olmeca.

Refinería Olmeca, ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, en imagen de archivo.
Refinería Olmeca, ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, en imagen de archivo. Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó la mañana de este martes que sofocó un incendio que se detectó a las 6:00 horas, alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la Refinería Olmeca.

Las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería, se precisó, se encuentran sin afectaciones y en condiciones operativas normales.

Pemex informó que de de acuerdo con las primeras evaluaciones, el evento pudo originarse por la acumulación de posibles residuos de hidrocarburos derivada de las lluvias torrenciales e inundaciones registradas en la zona.

TE RECOMENDAMOS:
Este es el precio del dólar hoy.
Así inició el dólar este martes

Este es el precio del dólar HOY martes 17 de marzo de 2026

Pemex informó que continuará realizando las verificaciones correspondientes como parte de sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Primera Ronda EU-México llega con agenda álgida y sin Canadá
Aquí se busca permanencia y tarifa cero

Contener a China y aranceles, en 1ª. Ronda de T-MEC