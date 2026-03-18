Acuerdo comercial bilateral entre México y Estados Unidos, ‘segundo mejor escenario’: Banamex

Cancún, Quintana Roo — Un acuerdo comercial bilateral entre México y Estados Unidos sería el “segundo mejor escenario”, aunque lo ideal es que participen las tres naciones que conforman Norteamérica, luego de que el presidente Donald Trump ha insistido en buscar acuerdos individuales con sus socios comerciales, señaló Banamex.

“¿Le conviene a México un acuerdo bilateral? Nosotros creemos que es el segundo mejor escenario. El mejor escenario es que seamos los tres ”, indicó en conferencia de prensa, Manuel Romo Villafuerte, director general de la institución bancaria.

El directivo sostuvo que de cara a la negociación de julio, será un proceso de “mucho ruido y con mucha volatilidad de anuncios en el corto plazo”, pero se tiene la expectativa que se llegue a buen puerto y en el acuerdo que resulte estén contemplados México, Canadá y Estados Unidos.

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“Lo hemos dicho en varias ocasiones, creemos que va a ser una negociación donde va a haber mucho ruido, mucho tema político en el corto plazo, pero la posición geoestratégica de México como parte del bloque de Norteamérica es innegable para todos y el beneficio es innegable para todos. Estamos muy optimistas de la firma y de la perspectiva de mediano y largo plazo del país como parte de este trato”, agregó.

Además, de configurarse un tratado comercial robusto para los tres países se podría trabajar conjuntamente en temas que beneficiarían a México, como los relacionados al lavado de dinero, “homologar principios contra el lavado de dinero, de intercambio de información” para mitigar una actividad que dejado amplios problemas,

“Es un tema real que podemos trabajar más coordinadamente, más allá de las industrias que se están viendo, cómo se siguen fomentando y cómo lo hacemos, pero pues sería un segundo mejor escenario”, agregó.

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cehr