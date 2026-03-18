Banamex quiere terminar con el uso de efectivo en México

El uso de efectivo en el país es el “enemigo común” del sistema financiero y del país, si se logra llevar a cabo un plan para mitigar el uso de dinero físico como medio de pago, se contribuiría con un mayor bienestar para las personas mexicanas, señaló Banamex.

“Me encantaría que hubiera un categórico acabemos con el uso de efectivo en México. Hagamos un trabajo sociedad, instituciones financieras, instituciones del ecosistema de pagos, Gobierno y cambiemosle la cara al país reduciendo el uso de efectivo, me encantaría. Yo creo que de verdad eso le cambia la cara al país y lo pone en otro nivel de bienestar para todos los mexicanos”, indicó Manuel Romo, director general de Banamex en conferencia de prensa en el marco de la 89 Convención Bancaria.

Manuel Romo, director general del Grupo Financiero Banamex ı Foto: Cuartoscuro

La institución bancaria que dirige, señaló, ha sido una de las primeras en buscar los incentivos necesarios para que se lleve la digitalización de los medios de pago, porque se tiene la creencia de que el dinero en efectivo no cuesta, pero la realidad es que si tiene un costo; además, resulta ser más su uso es más inseguro para las personas.

El pago en efectivo es más inseguro, porque hay un mayor riesgo de sufrir algún delito, “una persona que de un cajero, permanentemente, saca dinero tiene una probabilidad mayor de que lo asalten a un fraude en la aplicación bancaria”. Además, el uso de dinero en efectivo también está asociado a actividades ilícitas.

Sostuvo que, si se reduce el uso de efectivo también se dan mayores oportunidades para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y también a las personas físicas, porque un banco conoce a sus clientes a través del pago digital, “es una mecánica buenísima para conocerlo”.

Citibanamex. ı Foto: Cuartoscuro

“Somos unos firmes firmes creyentes en que la digitalización del efectivo es bueno para los clientes, para el mercado, para el país”, agregó.

Manuel Romo indicó que en los próximos días, o mañana, se podría tener un plan entre la banca mexicana y el Gobierno de México para implementar una iniciativa que incentive la digitalización y abandone el uso de efectivo.

“Entonces, en la iniciativa que venga ahorita que acordemos con el Gobierno, si es que se anuncia mañana o en estos días o lo que se anuncie, ahí va a estar Banamex formadito para apoyar porque como les comentaba, estamos convencidos que la digitalización del efectivo va a cambiar para bien la bancarización del país y por lo tanto el crecimiento económico del país”, puntualizó.

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MSL