Por primera vez, México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, durante la conferencia matutina presidencial en Palacio Nacional, el 18 de marzo de 2026.

México será sede del Cuarto Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU Turismo, a realizarse del 7 al 9 de septiembre en el autódromo Hermanos Rodríguez, para el cual se espera la asistencia de 400 participantes tanto nacionales como internacionales.

Este evento logró concretarse tras la firma del Acuerdo de Cooperación entre ONU Turismo y el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); este nombramiento es relevante al ser la primera edición del Congreso que será efectuada fuera de Europa, tras sus ediciones en España (2021 y 2024) y Croacia (2023).

La secretaria Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, comentó que este encuentro posicionará a México como referente global en turismo deportivo, al mismo tiempo que incentivará la llegada de nuevas inversiones, así como la atracción de eventos internacionales y la generación de alianzas estratégicas que beneficien las cadenas productivas del país.

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“Ser sede de este Congreso mundial es una oportunidad para que México muestre al mundo su grandeza, pero sobre todo para que el turismo se traduzca en bienestar para las y los mexicanos. El turismo deportivo no sólo atrae visitantes, genera inversión y dinamiza nuestras economías locales, también abre oportunidades, impulsa el empleo y fortalece a nuestras comunidades” Josefina Rodríguez Zamora, secretaria Turismo



Por su parte, el jefe de Unidad de Coordinación Intersectorial, Alfonso Zegbe Camarena, dijo que la “ONU Turismo es un organismo internacional clave que combina la representación de países con el sector privado y las asociaciones. Es vanguardista porque va mucho más allá de los gobiernos: llega a los empresarios, a las organizaciones y a la academia; pero, lo más importante, da resultados”.

Durante el anuncio del Acuerdo de Cooperación también participaron el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, y el director del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Carlos Martínez Velázquez.

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