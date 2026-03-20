¿De qué murió Michel Rolland, reconocido enólogo francés?

El reconocido enólogo francés Michel Rolland falleció este viernes, noticia que enlutó a la comunidad de expertos en vino y provocó reacciones de personas y empresas cercanas a esta actividad. Pero, ¿de qué murió el experto y cuántos años tenía?

Rolland fue una de las figuras más destacadas en el mundo del vino. Aunque nació en Francia, se volvió ampliamente reconocido en América Latina debido a que pasó buena parte de su carrera, cerca de 40 años, viviendo y trabajando en Argentina.

La muerte de Rolland dejó un vacío en el mundo de los vinos, si bien también representó un llamado a la comunidad para recordar y honrar su legado.

Esta fue la causa de muerte de Michel Rolland, enólogo francés

El fallecimiento de Michel Rolland fue anunciado por varias empresas relacionadas con el enólogo, entre ellas Bodegas Rolland, uno de los varios proyectos en Argentina en los que estuvo involucrado.

En una publicación hecha a través de la red social Instagram, Bodegas Rolland informó que Michel falleció el viernes 20 de marzo. Tenía 78 años de edad.

La empresa detalló de inmediato la causa de muerte: un infarto fulminante.

Dany Rolland, esposa de Michel, informó a medios internacionales que se intentó reanimar al hombre tras sufrir su infarto, sin embargo, no se logró mitigar el impacto del incidente, pues falleció poco después.

Qué vida magnífica vivió, como una aventura. Extrañaremos su entusiasmo y energía contagiosa, como su amor y su generosidad Bodegas Rolland, en Instagram



¿Qué es un infarto fulminante, causa de muerte de Michel Rolland?

Se conoce coloquialmente como “infarto fulminante” a un ataque cardiaco que ocurre de manera repentina y provoca el fallecimiento del paciente en cuestión de minutos, o en muy poco tiempo después de la aparición de los síntomas.

Médicamente, esto suele estar relacionado con una muerte súbita cardíaca. La diferencia principal con un infarto “común” es la magnitud del daño y la velocidad con la que el corazón pierde la capacidad de bombear sangre.

Durante un evento de este tipo, el flujo de sangre hacia una parte significativa del músculo cardíaco se interrumpe bruscamente. Esto suele desencadenar una arritmia letal (como la fibrilación ventricular), donde el corazón deja de latir de forma rítmica y comienza a “temblar”, lo que detiene la circulación hacia el cerebro y el resto del cuerpo.

Existen diversas causas para este padecimiento, siendo las principales un daño previo en el corazón, ocasionado por obstrucción de arterias coronarias, arritmias severas, miocardiopatías, factores de riesgo acumulados (tabaquismo, hipertensión, colesterol alto, diabetes, entre otros) o causas externas como estrés.

Se desconoce si Michel Rolldan sufría algún padecimiento en el corazón.

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