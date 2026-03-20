Muere Michel Rolland, influyente enólogo francés, a los 78 años

Michel Rolland, enólogo francés y uno de los nombres más reconocidos e influyentes de esta profesión, falleció a los 78 años de edad, según confirmó su familia y empresas relacionadas en comunicados.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, Bodega Rolland, una de las empresas vinculadas con el enólogo, informó el deceso, el cual, aclaró, ocurrió este viernes a causa de un “infarto fulminante”.

Michel nos ha dejado hoy, a causa de un infarto fulminante. [...] A él le hubiera gustado irse rápidamente, sin sufrimiento, sin secuelas; es la última sorpresa que nos dió: partir como una estrella fugaz Bodega Rolland, en un comunicado a través de Instagram



Bodega Rolland se refirió a Michel Rolland como un hombre que “amaba la vida [y] se entusiasmaba por tantas cosas que compartía con el prójimo y su familia”.

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Asimismo, lamentó que Rolland “aún estaba lleno de energía, proyectos [y] planes de viaje”, aunque, aseguró, es probable que el enólogo estuviera agotado físicamente por “55 años de arduo trabajo”.

En un mensaje aparte a medios, la esposa de Michel, Dany Rolland, aseguró que se intentó reanimar al enólogo cuando sufrió su infarto, pero que no fue posible, pues perdió la vida horas después.

Se desconoce si Michel Rolland sufría una enfermedad o si hubo una afectación mayor que provocó el padecimiento en su corazón.

¿Quién era Michel Rolland, reconocido enólogo?

Michel Rolland, nacido en Libourne, Francia, en 1947, fue un reconocido enólogo, es decir, experto en vinos. Aunque vivió una buena parte de su carrera en Argentina (alrededor de 40 años), recorrió varias partes del mundo.

Lo anterior lo convirtió en pionero del modelo “flying winemaker”, es decir, consultor global en múltiples bodegas alrededor del mundo.

Trabajó también en el desarrollo de prestigiosos vinos en Burdeos (Francia), Napa Valley (California), Argentina y otros países como China, India, Marruecos y Portugal.

En Napa Valley, tuvo un papel central en el auge de los vinos Cabernet Sauvignon de alta gama en los años 90 y 2000. Asimismo, asesoró a algunas de las bodegas más prestigiosas de California, con lo que consolidó su reputación global.

También, fundó el proyecto Clos de los Siete en el Valle de Uco, en Mendoza, Argentina, que reúne varias bodegas.

Clos de los Siete se sumó a las despedidas a Rolland, a través de redes sociales.

Hoy despedimos a Michel Rolland. Un hombre que no solo definió una manera de hacer vino, sino también una forma de pensar, de mirar y de proyectar Clos de los Siete, en Instagram



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