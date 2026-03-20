Economía mexicana, preparada ante la guerra

Desde Cancún, Quintana Roo

Tras el recrudecimiento del conflicto bélico en Irán, se anticipa que haya incrementos en el costo de los combustibles y presiones inflacionarias; no obstante, “México está en relativo confort” porque su economía es sólida y está preparado para enfrentar este tipo de escenarios geopolíticos, señaló Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Todos los movimientos geopolíticos que ha habido, México está muy bien preparado y lo digo porque ha sido también un esfuerzo de muchos años, tenemos una macroeconomía bastante sólida. El tipo de cambio y los índices macroeconómicos no se han alterado de manera importante, la bolsa está mostrando estabilidad. Les diría, es una gran noticia de que México trabajó por muchos años en generar estos blindajes económicos para poderse aislar y proteger de fenómenos como una guerra”, agregó el presidente de la ABM durante la conferencia de prensa en el marco de la 89 Convención Bancaria.

El Dato: El Gobierno de México renovó el pasado 11 de marzo la estrategia para mantener la gasolina por debajo de los 24 pesos por litro.

Añadió que sí hay preocupación de un aumento en el costo del combustible y que la inflación se incremente, en ese sentido, el Gobierno de México ha implementado medidas para mitigar costos.

Asimismo, dijo que la guerra puede ocasionar problemas en la economía estadounidense y, por ende, impactar en el crecimiento económico de México, tras el incremento de los combustibles, se genera una mayor inflación y como resultado un incremento en la tasa de interés y derive en una baja en el Producto Interno Bruto (PIB).

“En Estados Unidos, que es nuestro principal socio, el efecto que puede tener el incremento de los combustibles en un incremento de inflación que se puede derivar en un incremento en tasas y eso puede generar una reducción en el crecimiento económico de nuestro principal socio comercial que también se refleja con nosotros”, puntualizó Romano Mussali.

4.7% estimación de crecimiento en crédito del sector bancario

Y aunque adelantó que es temprano para tener una estimación de lo que sucederá, “México está en relativo confort, no podemos descansar, pero tenemos una economía que se ha fortalecido para este tipo de eventos”.

El presidente de la ABM destacó que para 2026, se estima que el PIB de México tenga un crecimiento de 1.5 por ciento e incluso podría haber un riesgo al alza, la inflación cierre en 3.5 por ciento y la tasa de interés sólo se reduzca 25 puntos base.

“En México, la tasa del Banco de México está en 7.0 por ciento, estamos esperando una baja de al menos 25 puntos base y el crédito del sector bancario esperamos tener un crecimiento real de 4.7 por ciento”, agregó.

CFE VA POR INVERSIÓN MIXTA. En el marco de las actividades de la 89 Convención Bancaria, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que apostará por un esquema de coinversión con el sector privado para financiar hasta 75 por ciento de sus proyectos de generación eléctrica, como parte de su plan de infraestructura.

Durante el panel, Crédito a la infraestructura como multiplicador para el crecimiento, el director de finanzas de la empresa productiva del Estado, Eugenio Amador, reconoció que el principal reto no es técnico, sino financiero: la CFE tiene un techo de endeudamiento que limita su capacidad de inversión directa, lo que obliga a buscar alternativas.