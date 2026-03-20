Precio del gas en Europa se dispara; mezclas amagan

El precio del gas de referencia Dutch TFF, alcanzó un tope no registrado desde el 20 de enero de 2023, cuando cerró jornada en 66.900 €/MWh, de acuerdo con Investing.

El precio del gas de referencia europeo, el Dutch TTF, llegó a cotizar un máximo de 69.170 euros por megavatio hora (€/MWh), para cerrar operaciones en 61.852 €/MWh, un incremento de 13.15 por ciento respecto a su precio de este miércoles; por su parte, la mezcla Brent tocó un máximo de 119.13 dólares por barril (dpb) a mitad de la jornada de ayer, para cerrar con un precio de 108.65 dpb, un incremento de 1.18 por ciento; la variación de precios en los energéticos ocurre el mimo día en que Irán atacara el complejo de gas licuado de Ras Laffan, en Qatar, el más grande del mundo.

De acuerdo con datos de Investing, el futuro del Dutch TTF Natural Gas, cerró ayer en 61.852 €/MWh, marcando un aumento de 7.19 €/MWh o 13.15 por ciento en su comparación con el miércoles, y un alza de 29.893 €/MWh o 93.53 por ciento desde su cotización del 27 de febrero, día previo al primer ataque bélico de Estados Unidos en territorio de Irán.

Al mismo tiempo, la mezcla Brent cerró jornada a los 108.65 dpb, un incremento de 1.27 dpb o 1.18 por ciento respecto a su cotización anterior; para el West Texas Intermediate (WTI), topó un máximo de 100.44 dpb, para terminar con un precio de 93.96 dpb, una disminución de 1.5 dpb o 1.57 por ciento en su comparativa con la jornada de este jueves.

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Para la Mezcla Mexicana de Exportación, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que al cierre de la cotización llegó a 97.01 dpb, un incremento en su comparativa diaria de 1.19 dpb o 1.24 por ciento.

Desde inicios del conflicto bélico, el mayor complejo industrial del mundo y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL), Ras Laffan, ubicado al norte de Qatar, ha sido blanco de varios ataques por parte de Irán.

Ayer, QatarEnergy, empresa energética estatal de Qatar, informó sobre “daños considerables” por ataques que provocaron incendios en sus instalaciones que al final fueron controlados.

La tendencia al alza de los energéticos ocurre como resultado de las presiones por temores de disrupciones en la oferta derivadas de la guerra, de acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base.

El incremento en precios ocurre “debido a los ataques contra infraestructura petrolera y a que se mantiene restringido el tránsito por el estrecho de Ormuz”, especificó.