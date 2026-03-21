Gobierno pide al sistema financiero ampliar acceso a mayores servicios

Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda, durante su participación de este jueves en la Convención Bancaria en Cancún, Quintana Roo.

Desde Cancún, Quintana Roo

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, hizo un llamado al sistema financiero mexicano, para ampliar el acceso de los servicios financieros, con la finalidad de que haya más financiamiento productivo, se fortalezca la inclusión y que la innovación tecnológica se traduzca en oportunidades para los mexicanos, aseguró que preservará la estabilidad del sistema y generará las condiciones para mayor inversión y crecimiento económico del país.

“¿Cómo ampliar el acceso a servicios financieros en todos los rincones? ¿Cómo movilizar más financiamiento productivo? ¿Cómo fortalecer la inclusión y cómo lograr que la innovación tecnológica se traduzca en oportunidades reales para todas y para todos? En esa agenda, la banca tiene mucho que aportar porque una economía que invierte más, produce más y crece, es también una economía que demanda más y mejores servicios financieros”, indicó Edgar Amador Zamora, en la clausura de la 89 Convención Bancaria.

El Dato: la política nacional de Inclusión Financiera 2025-2030 busca, entre otros apartados, incrementar la adopción y frecuencia de uso de medios de pago.

Y destacó que en México se necesita invertir más, fortalecer cadenas productivas, mejorar su capacidad logística, energética e industrial, así como cerrar brechas regionales y tener mejores condiciones para que las empresas puedan crecer, “y ese es el objetivo que nos hemos planteado y el compromiso que hemos hecho en esta convención. La banca tiene un papel central en este proceso”.

“Fortalecer” el desarrollo económico de México y el sistema financiero son parte de la hoja de ruta, se debe pasar de la estabilidad a una nueva etapa de crecimiento productivo, pero todo dependerá del trabajo conjunto, que tenga visión de largo plazo y “con sentido de país”, indicó.

Por su parte, Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sostuvo que el sistema financiero mexicano debe crecer y ampliarse sobre bases sólidas y responsables que permitan que llegue a más personas y empresas.

En el marco de la Clausura de los trabajos de la 89 Convención Bancaria, Cabrera explicó que el reto es que esa fortaleza se traduzca en una mayor dispersión de créditos para generar desarrollo productivo.

El secretario de Hacienda añadió que la digitalización es uno de los ejes de política pública para este 2026 y es una realidad que ha transformado en cómo ahorran, pagan, invierten y se relacionan las personas con las instituciones del sistema financiero y, aunque se abren oportunidades, también se enfrentan retos, sostuvo, al señalar que éstos se relacionan con ciberseguridad, protección al usuario, competencia y regulación.

Destacó, además, que durante la 89 Convención Bancaria se lograron acuerdos y conversaciones con “una convicción compartida, que la fortaleza del sistema financiero mexicano puede y debe convertirse en una palanca aún más poderosa para el desarrollo del país. Este es el reto y también la oportunidad”.

“VAMOS A PROTEGER LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS”: SHCP. En otro sentido, el secretario de Hacienda y Crédito Público señaló que el recrudecimiento del conflicto bélico en Irán y el posible aumento de los precios en los energéticos, no generará un aumento en el costo del combustible. “Hay estabilidad”, mencionó, y agregó que las acciones de la dependencia que dirige están encaminadas a proteger la economía de las familias del país.

“No hay un aumento en el combustible, hay estabilidad en el precio de los combustibles, vamos a proteger la economía de las familias, el mecanismo está hecho para que lo absorbamos en el sector público y que no vamos a tener un impacto en el balance. El mensaje es muy claro, no hay una modificación en los precios de los combustibles para las familias”, indicó.

Sobre los estímulos al diésel, el funcionario dijo que el mecanismo es transparente y su objetivo es beneficiar el poder de compra de todas las familias mexicanas.

“¿Qué implica eso? Pues un esfuerzo fiscal porque tenemos menos diésel, pero por el otro lado como Pemex consolida en el balance público y recibe más ingresos por mayores precios del petróleo, al final tenemos un efecto relativamente neutro, como fue en el 2022 donde tuvimos un efecto relativamente alto”, agregó.

Aseguró que la economía va en el camino correcto y se espera tener un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3.0 por ciento al cierre del 2026, aseguró estar optimista, en especial por las inversiones que se tienen contempladas y por el reforzamiento de la digitalización.

“Vamos a aumentar el crédito como parte de la economía, como se confirmó ayer, se comprometieron los bancos ante la Presidenta, así es que seguramente que lo van a cumplir. Entonces, estamos confiados en que vamos a tener un buen desempeño en la economía de este año”, puntualizó.

Vista a la inclusión

“Panorama de Inclusión Financiera 2025” de la CNBV