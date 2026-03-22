¿Vuelo retrasado o cancelado? Esto es lo que puedes hacer y exigir, según la Profeco

Te compartimos qué hacer y qué puedes exigir en caso de retraso o cancelación de un vuelo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a las personas pasajeras sus derechos en caso de retrasos o cancelaciones de vuelos, a fin de evitar gastos innecesarios ante posibles fallas técnicas o problemas operativos que puedan afectar la salida por motivos de seguridad.

Como pasajero de vuelo tienes derechos que las aerolíneas deben cumplir en caso de que el retraso sea responsabilidad de la empresa, como fallas técnicas o problemas operativos, por lo que están obligadas a informar la razón a través de medios electrónicos o directamente en el área de abordaje.

¿Cuáles son las compensaciones por retraso?

De acuerdo a la Ley de Aviación Civil, las compensaciones varían según la duración del retraso. Si es mayor a una hora y menor a cuatro, tienes derecho a recibir alimentos y bebidas, además de descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino. Si la demora supera las dos horas, la compensación debe incluir un descuento no menor al 7.5 por ciento del costo del boleto.

¿Qué pasa si se cancela mi vuelo?

En caso de que el vuelo exceda las cuatro horas de retraso o sea cancelado, puedes elegir entre distintas opciones; solicitar el reembolso del boleto con una indemnización mínima del 25 por ciento , optar por un transporte sustituto en el primer vuelo disponible, con alimentos, hospedaje y traslado terrestre incluidos o reprogramar tu viaje para otra fecha con la compensación correspondiente.

De igual forma, si la aerolínea modifica tu itinerario, debe notificarte con al menos 24 horas de anticipación por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto.

¿Hasta cuándo puedo recibir las compensaciones?

Cabe destacar que las compensaciones económicas pueden tardar hasta 10 días naturales en procesarse, pero los apoyos como alimentos, bebidas y hospedaje deben proporcionarse en el momento.

Ante el aumento de pasajeros por la Copa Mundial de la FIFA 2026, tomar precauciones será clave:

Conservar el pase de abordar y los comprobantes de compra

Revisar las condiciones del servicio

Llegar con anticipación al aeropuerto

Estas acciones pueden marcar la diferencia al momento de presentar una reclamación por retrasos o cancelaciones, según la Profeco.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr