Aranceles a China son un derecho de México para proteger la industria: Ebrard

Los aranceles que el Gobierno federal impuso a las mercancías de países con los que no se tiene un acuerdo comercial son “un derecho que México tiene”, aseguró Marcelo Ebrard, secretario de Economía (SE), y afirmó que se aumentaron porque “hay condiciones desfavorables” para la industria nacional, luego de que China dijo que son barreras para el comercio y las inversiones, y que podría tomar represalias.

“Es un derecho que México tiene. Nosotros no tenemos nada contra China ni contra ningún otro país. Bueno, ellos también lo han hecho. O sea, el que tú subas un arancel es algo legítimo, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio”, agregó al término de la 82 Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra).

El Dato: a partir del 1 de enero, de acuerdo con el DOF, algunos productos de países con los que México no tiene tratado comercial tienen arancel de hasta 50 por ciento.

El funcionario destacó que las tarifas subieron de porcentaje, actualmente topan hasta 50 por ciento, porque se llegó a la conclusión de que las mercancías chinas no pagan los mismos impuestos o son subsidiadas por el gobierno de Pekín, “pusimos aranceles porque consideramos que se está buscando ampliar el mercado con ayuda de su gobierno. Lo mismo los vehículos. Son precios abajo de inventario”.

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Legitimó el uso e incremento de los gravámenes, porque están contemplados por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y, además, aseguró que China también ha hecho lo mismo en otras ocasiones.

No obstante, para Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), si China decide imponer tarifas recíprocas no habría afectaciones para ambas economías, pero si pone barreras a las exportaciones de productos estratégicos podría afectar las cadenas de suministros y México no tendría margen para realizar una sustitución de importaciones, aunque refirió que sería una medida para presionar y que el Gobierno mexicano eliminara los gravámenes.

143.4 Mil mdd fue el comercio total entre los dos países en 2025

“Si China pone aranceles a productos mexicanos no afectaría a la economía, ni a la china ni a la mexicana, porque es muy poco el flujo de productos hacia China. Lo fuerte es de China a México, ahí va a haber un tema, sobre todo pensando en que puede restringir la exportación de productos estratégicos, pegarle a nuestra economía tratando de afectar las cadenas de suministros porque no tenemos una industria, ni tampoco otros países nos proveen de productos que son muy importantes”, agregó el investigador.

De acuerdo con información del Banco de México, en 2013, las exportaciones a China ascendieron a 6 mil 469 millones de dólares; mientras que lo que se compró de Pekín fue un total de 61 mil 321 millones de dólares, es decir, desde hace 13 años, ya se tenía un déficit comercial importante de 54 mil 853 millones de dólares.

En 2025, México le exportó a China 10 mil 215 millones de dólares, pero le compró 133 mil 271 millones de dólares, lo que significó que la balanza comercial se ubicara en cifras negativas, al colocarse en 123 mil 056 millones de dólares o un incremento de 124.33 por ciento respecto de 2013.

50 por ciento es el arancel que pagan los vehículos chinos

Josafat Hernández destacó que si China pone barreras a sus exportaciones sería una medida de corto plazo para presionar al Gobierno de México a eliminar tarifas, pero destacó que la decisión de México de elevar los aranceles puede interpretarse como una forma de alinearse con Estados Unidos en tanto no se revise el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero una vez que suceda podría haber un reacomodo de la relación comercial con Pekín.

El especialista dijo que la decisión de México de poner aranceles a las importaciones provenientes desde China y otros países, “partió de un análisis estratégico de la economía mexicana, y sobre todo se hace pensando en la relación con los Estados Unidos; aunque esta política es coherente con lo que en su momento planteó López Obrador: la integración norteamericana para generar un área de sustitución regional de importaciones para evitar que caiga Estados Unidos y eso genere condiciones donde los tres países avancen en este mundo multipolar”.

Por su parte, el Ministerio de Comercio chino señaló que en septiembre del año pasado inició una investigación amparada en la Ley de Comercio Exterior sobre barreras al comercio y encontró que los aranceles mexicanos fueron medidas unilaterales, proteccionistas y han obstaculizado la entrada de productos chinos, servicios e incluso inversiones al país, situación que ha dañado la competitividad de las empresas originarias de esa nación.

El Tip: Las exportaciones principales de México hacia China en 2024 fueron minerales de cobre y sus concentrados, por un valor total de 2 mil 315 millones de dólares.

Estimó que las tarifas que impuso México, y que entraron en vigor este año, podrían dejar pérdidas de 9 mil 400 millones de dólares de sectores mecánicos, eléctricos, textiles y plásticos, y afectar las exportaciones por un valor superior a los 30 mil millones de dólares .

Exhortó al Gobierno de México a “corregir prácticas erróneas” y al mismo tiempo proteger las relaciones comerciales entre ambas naciones.

En ese sentido, al ser barreras al comercio que afectan a China, el ministerio podrá tomar represalias para salvaguardar sus intereses.