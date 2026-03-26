Así inició el dólar este jueves

Este es el precio del dólar HOY jueves 26 de marzo de 2026

Conoce el precio del dólar hoy en ventanillas de bancos en México para este jueves 26 de marzo

Este es el precio del dólar hoy.
Este es el precio del dólar hoy. Foto: Pixabay
Por:
Mariel Caballero

El peso mexicano inició la semana con una modesta recuperación respecto a los valores del fin de semana, de forma que se alejó un poco de las 18.00 unidades por dólar.

De esta forma, este jueves 26 de marzo la moneda nacional se cotiza en 17.83 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el miércoles 25 de marzo en 17.7694 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.7548 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.8047 pesos por dólar.

TE RECOMENDAMOS:
Precio del petróleo cae por debajo de los 100 dólares
Oro remonta y gana 2.55%

Precio del petróleo cae por debajo de los 100 dólares

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este jueves 26 de marzo:

  • Afirme: 16.90 a la compra – 18.50 a la venta
  • Banco Azteca: 16.50 a la compra – 18.39 a la venta
  • Banco de México, FIX del miércoles: 17.7548
  • Bank of America: 17.0648 a la compra – 19.084 a la venta
  • Banorte: 16.00 a la compra – 18.25 a la venta
  • BBVA Bancomer: 16.92 a la compra – 18.05 a la venta
  • Grupo Financiero Multiva: 17.3665 a la compra – N/A a la venta
  • Intercam: 17.313 a la compra – 18.3235 a la venta
Este es el precio del dólar hoy.
Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla.

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este jueves 26 de marzo cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 17.82 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy.
Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Marcelo Ebrard, secretario de Economía
Pekín señala que tarifas limitan el comercio

Ebrard: arancel a China, derecho de México; ésta se reserva revire