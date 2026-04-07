Industria enfrenta robos del crimen organizado

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) aseguró que el sector no sólo enfrenta el delito de robo, ya que sólo en marzo, empresas reportaron cuatro casos donde los operadores fueron baleados y uno de ellos fue asesinado, sino que además sufre extorsiones tanto del crimen organizado como de funcionarios públicos.

El presidente de la Canacar, Augusto Ramos Melo, dijo que dos de los casos de robo sucedieron en el estado de Hidalgo, y que la Canacar mantiene cercanía con los familiares y empresas donde laboran los operadores; no obstante, afirmó que la cifra que dio a conocer el Gobierno federal sobre la baja de 21 por ciento en el robo de carga en 2025, es correcta.

28 robos en diciembre, 96% de unidades recuperadas: AMESIS

Añadió que 90 por ciento del robo al autotransporte de carga se concentra en 10 entidades y 50 por ciento sólo en el Estado de México, Veracruz y Puebla; reconoció que, en 2025, este delito descendió en el primer y tercer estado, con 21 y 17 por ciento, respectivamente.

“El que subió dos puntos porcentuales fue Guanajuato, en 2025, ¿qué es lo que queremos hacer? Tener muy mapeado: Veracruz subió dos puntos porcentuales, Michoacán subió un punto porcentual”.

Sobre el tema de la extorsión mencionó que la Canacar implementará un Órgano Interno de Control (OIC) y esa entidad recibirá casos de extorsión y realizará las denuncias ante la autoridad correspondiente “con la intención de que se acabe la extorsión al autotransporte de carga”; también si la denuncia la hace Canacar hay más posibilidades de que haya una destitución temporal o permanente de los funcionarios públicos.

Miembros de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, ayer en conferencia ı Foto: Especial

“El crimen organizado sí nos está extorsionando, es una realidad, pero en el Órgano Interno de Control, el sistema de denuncias, va enfocado a extorsiones de la autoridad, de los funcionarios públicos. Ésa es una de las líneas que traemos de trabajo”, indicó.

Agregó que la Canacar, como organismo, no puede permitir que el delito se incremente, porque tanto operadores de tractocamiones como empresas son vulnerables.

“No podemos permitir que nos estén extorsionando, nuestros operadores están vulnerables, pero también está vulnerable el empresario. También está vulnerable su integridad y el que hoy ponga una denuncia también pone vulnerable a la misma empresa, porque el día de mañana puede haber alguna revisión o pueden buscar otras formas de seguir incitando a la misma extorsión y hacerlo cada vez más agravante”.

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LMCT