Prevé EU negociar T-MEC más allá del límite de julio

El gobierno estadounidense intentará resolver la mayor parte de desacuerdos con sus socios comerciales antes de la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se realizará el 1 de julio, por lo que es probable que las negociaciones se prolonguen por más tiempo e incluso podría establecer algún acuerdo por separado debido a las diferencias específicas de cada país, señaló Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

“Creo que probablemente no vamos a ser capaces de resolver todos los problemas para el 1 de julio, pero creo que estamos en camino de resolver muchos de ellos y de movernos tan rápido como podamos”, agregó.

El Dato: El TLCAN no incluyó disposiciones sobre comercio digital. Con el acontecer de la economía hacia una dimensión digital fue necesario que en el T-MEC se considerara.

Dijo que es posible que su gobierno tenga que tomar medidas para salir del T-MEC para continuar las conversaciones.

Durante su intervención, en un conversatorio en el Instituto Hudson, Jamieson Greer añadió que en las consultas que se realizaron hace unos meses para tener opiniones sobre el acuerdo comercial, casi todos los participantes se pronunciaron en favor del acuerdo, pero sugirieron que se le hagan cambios al T-MEC; no obstante, también hubo voces que señalaron que el acuerdo comercial no se distanció lo suficiente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), “así que hay una variedad de puntos de vista sobre todo esto”.

Dejó en claro que el presidente Donald Trump está insatisfecho con los resultados del acuerdo comercial, y aunque en las conversaciones se han enfocado en reglas de origen o en disposiciones, el mandatario se mantiene a la expectativa en las importaciones de automóviles, acero o aluminio desde México y Canadá.

1 de julio de 2020 entró en vigor el T-MEC

El funcionario dijo que, en algún momento, EU llegó a un acuerdo con sus socios comerciales para no imponer aranceles “rígidos” para México y Canadá a cambio de mantener “en niveles históricos” sus envíos hacia ese país, pero no lo cumplieron, “así que, cuando el presidente ve eso y ve los datos hace que sea más difícil para cualquiera ir a decirle ‘el T-MEC está funcionando como usted pretendía’ cuando él pretendía tener un comercio más equilibrado con Canadá y México”.

Asimismo, reiteró que su país podría implementar acuerdos bilaterales, con cada uno de sus socios para tratar temas específicos, porque la relación comercial es distinta, los déficits son distintos.

“Sí, necesitamos algún tipo de protocolo o acuerdo con México y otro con Canadá por separado para abordar cuestiones específicas de esos países. Nuestro perfil de importación y exportación es diferente con cada país. La situación laboral en cada país es distinta. Las razones por las que tenemos déficits con estos países son diferentes. Por lo tanto, eso hace necesario contar con dos protocolos separados”, indicó el funcionario estadounidense.

26.3 mil mdd es el déficit comercial de EU con México en 2026

A su vez, mencionó que, aunque la USTR ya ha iniciado formalmente las negociaciones con México, es probable que las conversaciones con Canadá comiencen en mayo; asimismo, destacó que el trabajo que se ha realizado en conjunto con el Gobierno mexicano en el último año, ha permitido que se resuelvan muchos temas, pero con su otro socio comercial “aún no se han resuelto”.

Destacó que el 1 de julio, los tres países deben aprobar si se renueva el actual T-MEC o si manifiestan la intención de salir del acuerdo, “un proceso que lleva 10 años”, pero en ese tiempo se podrán realizar más negociaciones y se resolverán algunas situaciones. “El 1 de julio, lo que tiene que pasar es que Estados Unidos le diga a Canadá y a México qué es lo que pretendemos hacer. ¿Vamos simplemente a aprobar esto como un trámite, y decir de acuerdo, renovado, todo está bien, sigamos adelante? ¿O vamos a decir que esto no es suficiente, que necesitamos hacer modificaciones al acuerdo, que hay que cambiarlo?”, indicó.

El titular de la USTR dijo que no quería adelantarse a la resolución del T-MEC, porque antes debe notificar al Congreso sobre cuál es la intención de Estados Unidos: mantener el acuerdo y renovarlo o realizar modificaciones, “no quiero adelantarme demasiado, porque tengo que informar al Congreso el 1 de junio…”.

Proveedores automotrices. Se incrementó la búsqueda de proveedores del sector automotriz en México, debido a la imposición de aranceles a importaciones asiáticas y por la próxima revisión del T-MEC, ya que la demanda de compra del sector creció 18 por ciento durante el primer trimestre del 2026, en comparación con el mismo periodo del año previo, lo que refuerza la necesidad de fortalecer el contenido regional, señaló René Mendoza, presidente de la Cadena de Proveedores de la Industria en México (Capim).

La búsqueda de proveedores de componentes, productos y autopartes del sector automotriz ha incrementado, ya que la demanda de compra del sector aumentó 18 por ciento de enero a marzo de este año respecto al mismo periodo del 2025, con ventas de más de 8 mil 867 millones de dólares en más de mil 100 requerimientos de compra.