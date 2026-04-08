¿Quiénes son Melisa Acquisition, nuevos dueños de Telefónica en México?

La empresa Española Telefónica vendió la operació de México por un acuerdo valuado en 450 millones de dólares a Melisa Acquisition, LLC; el consorcio integrado por OXIO y Newfoundland Capital Management.

Pese a que esta venta se había confirmado desde el año pasado aún no se conocía quién sería el comprador, y actualmente está sujeta a la aprobación de regulaciones dentro del país.

Melisa Acquisition es un consorcio empresarial especializado en telecomunicaciones basadas en la nube e inversiones, por lo que esta adquisición incluye la operación, infraestructura y la base de clientes de la empresa en México, mejor conocida como Movistar.

TE RECOMENDAMOS: Para disminuir importación Sheinbaum presenta estrategia para fortalecer soberanía energética con explotación de reservas de gas natural

Movistar México ı Foto: Especial

¿Dejará de funcionar Movistar en México?

De acuerdo con la información que se conoce, Movistar continuará operando de manera regular por el momento, ya que no se ha comunicado algún cambio a corto plazo en el servicio.

Los usuarios cuentan con un respaldo en su contrato, y actualmente esta compra únicamente está direccionada a un cambio corporativo, por lo que las operaciones de Movistar no tendrán una repercución próxima.

Esto significa que los números de teléfono, los chips y todos los servicios que ofrece Movistar continuarán operando de manera regular para los usuarios que actualmente utilizan los servicios de esta operadora.

Actualmente Movistar opera utilizando la infraestructura de AT&T en México para reducir costos en la cobertura nacional, por lo que la cobertura de esta compañía continuará funcionando como hasta ahora.

Hasta el momento Movistar México no ha compartido información sobre posibles cambios en los costos de los planes que ofrecen, pues la compra fue confirmada recientemente.

Sin embargo, esta nueva adquisición por parte de Melisa Acquisition podría representar que a mediano plazo Movistar ofrezca nuevos planes o nuevos servicios para los usuarios.

Movistar México ı Foto: Especial

¿Quiénes son los nuevos dueños de Movistar México?

OXIO es la primera plataforma de Telecomunicaciones como Servicio del mundo fundada en 2018 que ofrece innovaciones basadas en la nube y centradas en API, por lo que se enfoca en los clientes, dtos y herramientas para ofrecer conectividad programable y global

De acuerdo con su página, OXIO Inc fue fundada por el ex cofundador de Aquto Nicolas Girard, y Attila Technologies, y “está dirigido por un equipo de ejecutivos que cierran la brecha entre la tecnología y las telecomunicaciones y provienen de empresas como Verizon, Google Fi, AT&T, Uber y más.”

Newfoundland Capital Management es una empresa gestora de activos e inversiones con sede en São Paulo, Brasil, y con base también en Latinoamérica que aprovecha las mejores oportunidades de inversión, de acuerdo con su página web.

Esta empresa lanzó su primer producto en 2009, y actualmente ha destinado más de 4 mil millones de reales de inversión en Latinoamérica para alcanzar objetivos de riesgo y rentabilidad para sus inversionistas.

Melisa Acquisition, LLC ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.