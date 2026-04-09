¿Afores sufrirán por Reforma de Inversión en Infraestructura Estratégica?

Este martes el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.

Luego de que se aprobara con 84 votos a favor y 28 en contra, además de crear un ordenamiento de 141 artículos, también se reformará la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De acuerdo con el comunicado del Senado, esto tiene la finalidad de “regular los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura” tanto para los sectores públicos, como privados y sociales.

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Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica ı Foto: Senado

¿La Reforma de Inversión en Infraestructura Estratégica afectará a los Afores?

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) realizó una publicación en redes sociales en la que señala que el ahorro para el retiro de las y los trabajadores mexicanos está protegido.

Precisó que la aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica funciona para reafirmar los principios de la inversión en el Sistema de Ahorro para el Retiro.

Apuntó que las inversiones se realizan conforme a la normatividad vigente y son supervisadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), y que esta regulación ya existía.

Amafore ı Foto: X: @Amafore

La Amafore señaló que la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica no modifica, amplía o hace obligatorio este hecho regulatorio, pues continúa operando dentro del mismo marco que ya se había establecido.

Aseguró que “los comités de inversión de cada Afore analizan cada proyecto de forma independiente y profesional” y que el deber fiduciario se centra en proteger los recursos, así como asegurar su seguridad y rentabilidad.

Especificó que esta nueva ley crea un marco jurídico para estructurar bajo reglas claras todos los proyectos de infraestructura productiva, y que dicha aprobación no habilita el uso discrecional de los ahorros para el retiro de las y los trabajadores.

Expuso que las Afores realizan inversiones en infraestructura siempre y “cuando los proyectos sean rentables, estén bien estructurados y pasen los filtros técnicos y de riesgo”, tal como lo han realizado desde hace 29 años.

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