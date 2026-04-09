Aumenta confianza en invertir en México; el país sube 6 posiciones en el ranking 2026 de IED de Kearney

De enero a junio de 2022, México recibió 27 mil 511.6 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), que representa un incremento de 49.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2021

El ranking 2026 del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (IED) de Kearney destaca un avance significativo para México, al subir seis posiciones en el índice global, pasando del lugar 25 al 19.

Además, México se consolida en el listado de principales mercados emergentes para los inversionistas. Entre los factores que impulsan esta confianza, destaca la puesta en marcha de la nueva la nueva Ley para Eliminar Trámites Burocráticos en julio del año pasado.

Asimismo, entre las razones se señala que el 31% de los encuestados destaca la facilidad para hacer negocios en México; el 28% valora las habilidades de las y los trabajadores mexicanos; el 25% el desempeño económico del país; el 24% por sus recursos naturales; y el 20% por la transparencia en el Gobierno, entre otros aspectos.

Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

El informe, subraya que México, junto con Brasil, lidera los saltos más notables en la confianza para la IED en el continente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR