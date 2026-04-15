Titular de Hacienda se reúne con secretario del Tesoro de EU; abordan plan sobre minerales críticos.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, sostuvo una reunión con el titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, como parte de las acciones para fortalecer la cooperación bilateral.

Además, ambos funcionarios abordaron en el combate al tráfico de drogas y, de manera prioritaria, el intercambio de información para frenar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante el encuentro, Édgar Amador Zamora y Scott Bessent dialogaron sobre prioridades compartidas en el Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos, así como temas regionales y financieros de interés mutuo.

“Intercambiamos opiniones sobre prioridades compartidas en el Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos y discutimos temas regionales y financieros más amplios de interés mutuo, incluyendo nuestra prioridad conjunta de combatir las finanzas ilícitas”, señaló Scott Bessent en la red social X.

Yesterday, I met with Mexican Secretary of Finance @Edgar_Amador_Z to discuss ongoing economic cooperation between the United States and Mexico.



We exchanged views on shared priorities under the U.S.-Mexico Action Plan on Critical Minerals and discussed broader regional and… pic.twitter.com/u243smr4o9 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 15, 2026

Los funcionarios reafirmaron la disposición de México y Estados Unidos para cooperar privilegiando un diálogo institucional, con respeto irrestricto a la soberanía de ambos países.

“Se reafirmó que la cooperación entre ambos países se basa en el respeto irrestricto a la soberanía de México, privilegiando un diálogo institucional, coordinado y constructivo que fortalezca la integridad de los sistemas financieros, sin menoscabo de las facultades y decisiones que corresponden exclusivamente al Estado mexicano”, informó la Secretaría de Hacienda en un comunicado.

Por último, indicó que el diálogo cercano permitirá continuar trabajando de manera constructiva para garantizar el bienestar del sistema financiero internacional.

Esta nueva reunión, ocurrió previo a las negociaciones que mantienen ambas naciones de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que comenzará el próximo 1 de julio de 2026.

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JVR