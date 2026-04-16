FMI pide a países evitar subsidios energéticos

La guerra en Oriente Medio ha agravado la tensión en una situación fiscal mundial ya de por sí frágil, en la que el aumento de las tasas de interés y el alza de los precios de la energía ya están alimentando los llamados a la ayuda por parte de los mercados emergentes y las economías en desarrollo, señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe “Fiscal Monitor”.

Rodrigo Valdés, el nuevo responsable de asuntos fiscales del FMI, dijo que los países deberían evitar los subsidios a los combustibles para ayudar a sus ciudadanos a hacer frente a la escasez de petróleo y al correspondiente aumento de los precios de la energía. Las transferencias de efectivo específicas y temporales que no enmascaren el aumento de los precios serían una opción mucho mejor.

El Dato: El margen para llevar a cabo un ajuste fiscal ordenado se reduce, ya que las economías avanzadas con cargas altas de deuda necesitan medidas de consolidación concretas.

“No tenemos petróleo. No tenemos energía. La energía tiene que ser más cara para todos, para que ocurra un ajuste y consumamos menos. Puedes traspasar (los precios más altos) y después se pueden hacer otras cosas para ayudar… Es una crisis mundial y, si los países suprimen la señal de los precios, el costo mundial será más alto (...) Es muy importante dar señales de precios para que la demanda pueda ajustarse”, dijo Valdés a Reuters.

COMPORTAMIENTO DEL CRUDO ı Foto: Especial

Señaló que los controles a la exportación, el alcance de los daños a la infraestructura energética y la capacidad de otros países para aumentar la producción de petróleo determinarán la evaluación del impacto de la guerra y sus implicaciones políticas.

Una vez que las condiciones se estabilicen, indicó que es fundamental que los países se mantengan centrados en los retos a largo plazo, ya que la deuda pública seguirá aumentando, impulsada por el gasto permanente en programas de prestaciones sociales o por la reducción de los ingresos, especialmente en algunas de las economías más grandes.

La deuda pública mundial alcanzó el 93.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, casi dos puntos porcentuales más que 92 por ciento del año anterior, y se esperaba que alcanzara el 100 por ciento del PIB en 2029, un año antes de lo previsto hace apenas un año, según el último Monitor Fiscal del FMI.

La situación supondría la mayor carga de deuda pública desde el final de la Segunda Guerra Mundial, según el informe. Se preveía que la deuda pública siga aumentando y pueda alcanzar 102.3 por ciento del PIB en 2031, añadió. Los pagos de intereses también se habían disparado, alcanzando casi el 3.0 por ciento del PIB en 2025, frente al 2.0 de hace cuatro años.

Advirtió de los riesgos emergentes, incluida una reestructuración de los mercados de deuda que otorga un papel más importante a inversores como los fondos de cobertura, de los que dijo que eran “manos menos firmes para mantener la deuda a largo plazo”.

La duración de la deuda también se ha ido reduciendo, lo que significa que los tipos de interés a corto plazo se transmiten más rápidamente a la dinámica de la deuda.

Otros retos incluían el aumento de los costos de seguridad, el gasto en energía y la transición climática, así como el incremento de los gastos por intereses en un momento en que los ingresos no habían seguido el ritmo. La fragmentación comercial y financiera podría minar aún más el crecimiento y elevar los costos de financiación, mientras que la inestabilidad política podría socavar las reformas y la recaudación de ingresos.