Factores estructurales golpean el PIB

El lento crecimiento de México en los últimos 30 años, pero en mayor medida durante las últimas dos administraciones, se puede explicar por factores estructurales que requieren cambios políticos significativos para incrementar su tasa de crecimiento económico, aseguró un análisis de Baker Institute.

El documento refirió que el país ha registrado una expansión cercana al 1.0 por ciento en el periodo reciente y anticipa un avance de hasta 1.3 por ciento hacia 2026. Asimismo, explicó que la alta informalidad laboral, el bajo crecimiento de la productividad, la debilidad en la inversión y un entorno institucional que incide en las decisiones económicas.

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Asimismo, apuntó que la concentración de exportaciones hacia Estados Unidos y restricciones en las finanzas públicas como elementos que influyen en la dinámica de crecimiento.

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Destacó también que la inversión fija ha mostrado retrocesos recientes, mientras que el gasto público enfrenta presiones derivadas de compromisos en pensiones, programas sociales y servicio de deuda, lo que limita el margen para proyectos productivos.

A ello se suman factores como la percepción de inseguridad y condiciones del entorno de negocios, que, según el documento del Baker Institute for Public Policy, continúan incidiendo en las expectativas de inversión y en el desempeño económico general.

Insistió que en el mandato de Andrés Manuel López Obrador y en lo que va de la actual administración, las tasas de crecimiento se han reducido todavía más. Entre 2018 y 2024, la tasa de crecimiento promedio de México fue de aproximadamente 0.9 por ciento anual, lo que sería la más baja desde la administración de Miguel de la Madrid en la década de 1980.

En tanto, refirió que en 2025 el crecimiento económico se situó en 0.8 por ciento, por lo que a pesar de un incremento en las exportaciones, la economía nacional, desde junio, parece estar estancada. Para 2026, los pronósticos actuales demuestran que este año seguirá la tendencia actual, con un crecimiento esperado que no superará el 1.3 por ciento, según refiere el documento.