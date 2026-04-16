Inflación y tasas frenan consumo en los hogares

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) anticipó un crecimiento moderado del consumo privado en términos mensuales en el mes de febrero y marzo de 0.2 y 0.0 por ciento, respectivamente, mientras que a tasa anual 2.1 por ciento en 2026 respecto al año previo, impulsado por la persistencia de la inflación y las tasas elevadas que limitan créditos en las compras, según Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valmex.

“Este desempeño sugiere una pérdida de dinamismo en el margen, reflejando una revisión a la baja del impulso reciente del consumo. La persistencia de la inflación subyacente y el efecto acumulado de tasa de interés reales elevadas limitan la expansión del crédito al consumo y condicionan las decisiones de gasto”, señaló Ugarte Bedwell.

El Dato: presiones adicionales a la inflación podrían provocar más afectaciones al ingreso real de las familias y endurecer las condiciones financieras, apuntó Valmex.

De acuerdo con el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), que permite obtener un pronóstico preciso sobre lo que gastan las familias en bienes y servicios, se prevé que el consumo siga al alza con 0.2 por ciento en febrero respecto a enero del año en curso con un índice de 112.4 puntos, con cifras desestacionalizadas. Además, el mes de marzo no presentará variación a tasa mensual con el mes anterior previo, manteniéndose en el mismo rango de índice.

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“El IOCP del Inegi confirma que el consumo en México continúa creciendo, aunque a un ritmo moderado y con señales claras de estabilización”, comentó el analista económico de Valmex.

Sin embargo, en comparación, en la última estimación previa del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) para febrero se esperaba un alza de 0.1 por ciento en términos mensuales, en cuanto a tasa anual se ubicaba en 3.5 por ciento, lo que sugiere que lo previsto a tasa anual de 2.1 por ciento para el segundo mes del año responde a una normalización de estimaciones.

“En este sentido, un crecimiento cercano a 2.0 por ciento anual debe interpretarse más como un proceso de normalización que como una señal de fortaleza estructural”, subrayó Ugarte Bedwell.

Bajo este contexto, la tendencia de IOCP refleja que el consumo privado continúa siendo el motor de la economía, aunque muestre señales de agotamiento frente a años anteriores.

“Este comportamiento es consistente con un entorno en el que el consumo privado sigue siendo el principal soporte de la demanda agregada, aunque ya sin el impulso observado en años previos, en un contexto marcado por el impacto rezagado de condiciones financieras restrictivas. Esa dinámica es coherente con una economía mexicana que transita hacia un crecimiento por debajo de su potencial, con un avance del Producto Interno Bruto (PIB) alrededor de 1.2 por ciento”, agregó Ugarte Bedwell.

Por otro lado, destacó que este panorama sesgado a la baja podría disminuir durante los próximos meses derivado del evento deportivo organizado que tendrá lugar en el país.

“No obstante, eventos puntuales, como el Mundial de Futbol, podrían generar repuntes transitorios del consumo en los próximos meses”, explicó el analista de Valmex.