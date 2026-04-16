Fletes se encarecen hasta 30% por la inseguridad y guerra en Medio Oriente

Debido al alza en el precio de los combustibles, por la guerra en Medio Oriente, el aumento de la inseguridad en México y el incremento en las pólizas de seguros y los salarios, el costo de los fletes se ha encarecido hasta 30 por ciento, de febrero a abril, señaló Eva María de los Dolores Muñoz Pineda, presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga).

“En el flete, se suma con todo lo demás. Todo depende, porque como le decía, por un lado tienes el transporte, por otro lado, tienes la cuestión del combustible, los seguros, el incremento de salarios. Entonces, todo eso va sumando, tienes que hacer un promedio y se lo tienes que cargar al cliente. Más o menos le decía que entre un 20 y un 30 por ciento”, comentó en el marco del Foro ANERPV, evolución y futuro de la seguridad logística.

Añadió que, por el cierre del estrecho de Ormuz, los combustibles han aumentado sus costos y en el país no ha sido la excepción, y es una de las razones por las que el precio del transporte subió, “la semana pasada nos costaba 27 pesos el litro de diésel, ahora está costando 29 o 30 pesos, eso le da un incremento tremendo a las tarifas que tienen los transportistas”.

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125.9 por ciento subió el transporte de carga entre 1980 a 2024

Así como el traslado de mercancías por vía marítima ha sido afectado por el cierre del estrecho de Ormuz, el transporte de carga por vía aérea enfrenta problemas, porque al no estar disponible una opción, las personas buscan la otra, pero se “está congestionando”.

“Lo están manejando en algunos ámbitos aéreos, pero también se nos está complicando, porque muchos vuelos se cancelaron, sobre todo en ciertas zonas. Eso nos está ocasionando problemas y mucha gente que tiene el requerimiento de mover mercancías, al no poderla mover por vía marítima, tratan de mover, aunque sea un stock menor por vía aérea, entonces está congestionando el transporte”, resaltó Muñoz Pineda.

La representante del sector indicó que el costo del flete se incrementó porque los precios de los seguros de carga tuvieron un alza de entre 10 y 15 por ciento por haber un riesgo mayor, y en algunos casos se ha triplicado el precio porque las navieras no sólo piden ese seguro, sino porque ahora se exige un “seguro extra de guerra”.

“La naviera te está interponiendo y las mismas aseguradoras te están diciendo: ‘si tú quieres que yo maneje de una cierta zona del mundo hacia Latinoamérica, pues vas a tener que pagar este seguro más el sobrecosto del flete, más el sobrecosto del fuel, que es el combustible y todo eso se te va incrementando en conjunto”, sostuvo la presidenta de Amacarga.

Explicó que el alza más significativa se ve reflejada en el transporte, aunque también dependerá del paquete que elijan los clientes para la operación del movimiento de carga, “se va incrementado el costo de cada una de las circunstancias que te está pidiendo el cliente”.

Además, Muñoz Pineda sostuvo que la inseguridad en el país va en aumento, ya que ahora no sólo roban mercancías, sino que agreden a los operadores, los matan, secuestran y te exigen un rescate, y si se suma el alza en los salarios, también son factores que encarecen los costos en el sector del transporte.

Asimismo, destacó que la Asociación Mexicana de Agentes Navieros propone que se haga una certificación como el “Hecho en México”, pero que sea un “Hecho con seguridad en México”, porque al tener seguridad se le daría un impulso al país.

Fletes se encarecen hasta 30% por la inseguridad y guerra en Medio Oriente ı Foto: Especial

ÁREAS DE OPORTUNIDAD. El presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), Francisco Javier de Jesús Lagunes Toledo, señaló que la guerra no ha afectado a las exportaciones e importaciones del país porque no se tiene un “gran comercio” con la región en conflicto; no obstante, sí genera problemas logísticos, en especial la transportación marítima y en ese sentido, dijo que México debe identificar cuáles son las áreas de oportunidad y aprovecharlas.

“La gracia es que como país tendríamos que encontrar cuáles son las áreas de oportunidad para aprovechar este momento y sabiendo qué le hace falta al mundo, nosotros sustituir esa acción logística”, agregó.

Lagunes Toledo dijo que uno de los obstáculos que no ha permitido aprovechar esas áreas de oportunidad es la inseguridad, porque el incremento de ésta, “le duele a todo el ecosistema”, pero también que no se ha realizado un plan de rutas logísticas.

“Éstos son los momentos donde están las dos principales rutas marítimas euroasiáticas con problemas. Y nosotros ¿por qué no estamos disparando nuestro canal interoceánico? Que a lo mejor no puede suplantar todo lo que está haciendo, pero por lo menos puede agarrar un pedazo de logística en este momento”.