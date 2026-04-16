Permite Tesoro de EU liquidación de CIBanco

EL DEPARTAMENTO del Tesoro de Estados Unidos dio luz verde a la liquidación de CIBanco, luego que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) suspendiera el acceso de esta empresa bancaria al sistema financiero estadounidense, tras determinar que la institución realizó lavado de ganancias ilícitas de opioides.

El Departamento del Tesoro compartió en su cuenta oficial de X, que esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México en cuanto a la protección de los sistemas financieros ante los cárteles y narcotraficantes.

68 mil clientes corporativos tenía CIBanco en su cartera

Al mismo tiempo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que la FinCen tiene prevista una excepción a las medidas de restricción en transferencias de fondos de CIBanco.

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Este cambio tiene el objetivo de permitir, de manera acotada, el traspaso de recursos para que sean incorporados al proceso de liquidación de la entidad bancaria y sean destinados a cumplir sus obligaciones; el IPAB resaltó que esta medida no modifica ni actualiza la situación jurídica actual de la empresa bancaria.

El pasado 9 de octubre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó la solicitud de CIBanco para la revocación voluntaria de su operación como institución de banca múltiple, fecha en la cual inició su proceso de liquidación.

Para salvaguardar los derechos de usuarios del sistema financiero, el IPAB dará el adecuado seguimiento para asegurar la transparencia y ordenamiento del proceso.

En este contexto, el titular de Hacienda (SHCP), Édgar Amador Zamora, mantuvo ayer una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante la cual animó al ministro estadounidense a continuar con la colaboración estrecha en la lucha contra el narcotráfico, así como proseguir con colaboración bilateral en materia de financiación ilícita.

A finales de junio pasado, CIBanco, Intercam y Vector fueron señaladas por el Departamento del Tesoro por presuntamente permitir operaciones de lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas.