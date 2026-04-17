Costo de tortilla depende de comercios, afirma CNT

EL CONSEJO NACIONAL de la Tortilla (CNT) señaló que el precio de la tortilla sólo es determinado por los comerciantes y no puede ser ajustado por alguna organización o el Gobierno federal, pero destacó que es necesaria un alza porque desde hace cinco años no se ha realizado un incremento, en cambio, los insumos sí tienen un costo mayor.

“Quien decide el precio de la tortilla no es ninguna organización, no es el gobierno, no es nadie, más que el compañero que está ajustando sus precios. Él es el único que tiene la facultad de subir cuánto y cuándo… Nosotros no somos irresponsables en decir: va a subir el precio de la tortilla y tal, porque no tenemos facultad. Nosotros ni nadie tiene facultad”, sostuvo Homero López García, presidente del CNT, en entrevista con La Razón.

25 pesos, precio promedio de los tacos en CDMX

Tras el anuncio que realizó Gruma de subir el precio de la harina de maíz hasta 450 pesos por tonelada, consideró que no es un precio “lacerante” y tampoco justifica que la tortilla tenga un aumento, pero puntualizó que siempre que se pone el tema de la tortilla en el ámbito mediático “se vuelve político y todo mundo quiere opinar, lo que no es comprensible es que la gente no tenga conocimiento del mercado”, de lo que sucede al interior de la industria tortillera.

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Comentó que con el alza en la harina de maíz, la tortilla podría tener un incremento menor a los 45 centavos, “no es algo que si no le subimos nos vaya a echar a perder la tortilla”, pero para el CNT es de preocupación que ya van más de tres años en que el precio de la tortilla “no se ha movido”.

Taqueros prevén sostener precios al corto plazo. ı Foto: Víctor Valencia y Cuartoscuro

“Es increíble imaginar que, en esos tres años, no haya subido la materia prima, el papel grado alimenticio, todos estos factores que nosotros compramos”, añadió que sólo en los últimos seis años se ha tenido un alza en los sueldos y eso ha impactado a la industria.

López García dijo que, como empresario e industrial de la tortilla, un incremento en el costo del kilogramo que “no sería gravoso” podría ubicarse en los dos pesos, “no le ganas, pero ya no le pierdes tanto”, pero pensar en que sólo sea de un peso, no es viable, porque los tortilleros seguirían teniendo un déficit, “eso es lo que pienso como industrial, pero la decisión es de cada uno”.

En un recorrido realizado por Al Mediodía con Solórzano, diversos vendedores de tacos comentaron que en caso de subir el precio de la tortilla hasta en dos pesos, no les afectaría el aumento o sólo incrementarían el costo del alimento en la misma proporción, aunque también aseguraron que aún no se ha visto un incremento porque los proveedores del insumo no se los han comunicado.

“La verdad no sé sí me afectaría en cuestión. Mis proveedores de tortillas no me lo han comunicado, por lo tanto, no pienso subir los tacos. A menos que sea algo muy drástico, como a 30 pesos el kilo”, indicó un taquero ambulante.

Otro de los vendedores comentó que compra el kilogramo de tortilla en 21 pesos y en caso de que suba el precio sí considerará un aumento, “porque si no, no va a salir para la tortilla”.